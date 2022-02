Putyin: A NATO utalásai ellentmondanak a biztonsági alapelveknek

Telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Boris Johnson brit miniszterelnök szerda este. Az orosz elnöki hivatal tájékoztatása szerint a két vezető meglehetősen részletesen beszélt egymással, a központi téma továbbra is az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus volt.

Oroszország elnöke felhívta a figyelmet, hogy Kijev egyáltalán nem teljesíti a minszki megállapodásokat. Vlagyimir Putyin közölte: a NATO nem hajlandó megfelelően reagálni a megalapozott orosz aggodalmakra, miközben a szövetség úgynevezett „nyitott ajtók politikájára” való utalások mögé bújik, ami ellentmond a biztonsági alapelveknek.

Egy nappal korábban Boris Johnson Kijevbe látogatott, ahol megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A brit és az ukrán vezető közös nyilatkozatot is megfogalmazott, amelyben a brit miniszterelnök hangsúlyozta az Egyesült Királyság megingathatatlan elkötelezettségét Ukrajna szuverenitása, függetlensége és területi integritása mellett a nemzetközileg elismert határain belül.

Kijevben tett látogatást Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is, aki biztosította az ukrán vezetést Lengyelország támogatásáról egy orosz–ukrán konfrontáció esetére. A lengyel kormányfő bejelentette azt is, hogy lőszereket, hordozható légvédelmi rakétarendszereket, drónokat és mozsárágyúkat szállít Ukrajnának. Ezen felül pedig humanitárius segélyt is biztosít.

Az orosz–ukrán konfliktus miatt folyamatosak a tárgyalások Vlagyimir Putyin számára is, aki legutóbb Moszkvában fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. A két vezető összesen öt órán keresztül tárgyalt egymással. Orbán Viktor kijelentette: egyik európai vezető sem szeretne fegyveres konfliktust. Ugyanakkor Vlagyimir Putyin részletesen kifejtette aggodalmait a helyzettel kapcsolatban. A közeljövőben Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár is Moszkvába látogat.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. február 2-án. Fotó: Sputnik / Sergey Karpuhin / Pool via Reuters)