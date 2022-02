Lezúdult a lavina Tirolban, embereket temetett maga alá

Négy ember meghalt, egyet pedig eltűntként tart nyilván a helyi mentőszolgálat az osztrák–svájci határon található Spiss térségében történt hóomlás óta.

A szerencsétlenség az osztrák–svájci határon található Spiss térségében történt. Az áldozatokat még nem azonosították, így nem tudni, hogy vannak-e köztük külföldiek.

A baleset helyszínére két svájci és egy osztrák orvosi mentőhelikoptert riasztottak. A kutató-mentő műveletet egy rendőrségi helikopter is támogatta. Csak pénteken kora délutánig tizenhárom lavinát regisztráltak Tirolban – számolt be az MTI.

A síelők körében közkedvelt Söldenben öt embert temetett be hóomlás. Sikerült mindannyiukat kimenteni. Glungezer üdülőhelynél is lavina okozott riadalmat, ahol egy német nő 15 percre a hóomlás alatt rekedt. Ennek ellenére is sikerült élve felhozni az omlás alól, ami a helyi rendőrség szóvivője szerint hihetetlen szerencse.

A lavinák Ausztriában nagyon gyakoriak, és évente átlagosan húsz halálesetet okoznak.

(Borítókép: Lavina zúdult le Tirolban 2022. február 4-én. Fotó: ZOOM.TIROL / APA / AFP/ Austria OUT)