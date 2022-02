Kim Dzsongun fehér lovon vágtat egy új filmben

A győzelem nagy éve: 2021 című filmet szerdán vetítették le Észak-Koreában. A propagandafilmben az észak-koreai gazdaság eredményeit, valamint Kim Dzsongun érdemeit és a nép iránti elkötelezettségét dicsőítik, de helyet kapott benne két lovaglós jelenet is.

Az egyik felvételen az észak-koreai politikus egy fehér lovon vágtázik, amely egyébként a családja hatalmát jelképezi. Ezzel arra emlékeztetik a nézőket, hogy Kim Dzsongun Kim Ir Szen leszármazottja, akit gyakorlatilag szentként tisztelnek – fogalmazott Yang Moo-jin, a szöuli székhelyű Észak-koreai Tanulmányok Egyeteme oktatója.

Lényegében ugyanezt az üzenetet fogalmazza meg a másik, naplementés videórészlet is. A felvételekkel a film alkotói ezenkívül azt is bizonyítani akarják, hogy Kim Dzsongun egészséges – reagálva arra, hogy 2020 végén sokan kétségbe vonták, amikor az észak-koreai politikust heteken keresztül nem lehetett látni.

A filmnek valamelyest meglepő és ehhez képest ellentmondó részlete egy olyan jelenet, amelyben Kim Dzsongun óvatosan, fáradtan sétál lefelé egy lépcsőn. Ezzel azt akarják szimbolizálni, hogy a 2021-es év nehézségei és a kemény munka testileg is megviselték, vagyis humanizálják valamelyest a róla alkotott képet – mondta Yang Moo-jin.

Észak-Koreában egyébként két nagy állami ünnep is lesz a közeljövőben: áprilisban lesz Észak-Korea alapítójának, Kim Ir Szen születésének a 110. évfordulója, fiának, Kim Dzsongilnek a 80. születési évfordulója pedig február 15-én lesz esedékes – számolt be a CBS.

(Borítókép: Kim Dzsongun egy fehér lovon lovagol 2019. október 16-án. Fotó: KCNA VIA KNS / AFP / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA)