A léghólyagocskák oxigénre vonatkozó áteresztőképessége változhat meg olyan mértékben, hogy az zavaró tüneteket, azaz légszomjat okoz az úgynevezett poszt-covidos betegeknél.

Egyes koronavírus-fertőzésen átesetteknél, függetlenül attól, hogy enyhébb vagy súlyosabb formában vészelték át a betegséget, poszt-Covid-tünetek jelentkezhetnek. Az ilyen tünetekkel küzdő betegek orvosilag meg nem értetteké válhattak, ugyanis a röntgen- vagy a CT-vizsgálati eredményeik alapján a tüdejük nem tűnik károsodottnak, vagyis nincsenek náluk légszomjra utaló jelek.

Éppen ezért a kutatók a klasszikus képalkotó eljárások mellett más módszerekkel is megvizsgálták az érintettek légzésfunkcióját, és rendellenességeket találtak, amikor az úgynevezett xenongázos vizsgálatokat végezték. A University of Sheffield kutatóinak módszere megállapította, hogy a belélegzett levegő eljut a tüdő mélyebb régióiba, ahol a „léghólyagocskák” falán való átlépéskor jelentkezik probléma, azaz a léghólyagocskák fala nem annyira áteresztő, mint amennyire kellene. Ilyenkor hiába a mély belégzés, a szervezetbe, a vérkeringésbe kevesebb oxigén kerül be, mint amennyire szükség lenne – írja az EgészségKalauz.