Izraelben minden település az „erősen fertőzött” kategóriában van, de már javulnak a koronavírus-járvány mutatói – közölte az egészségügyi minisztérium.

Az ország mind a 280 települése piros színkóddal jelzett, vagyis jelentősen fertőzött. Az R fertőzési mutató viszont 0,9-re mérséklődött, vagyis száz fertőzött csak 90 embernek adja át a vírust, ami a járvány visszaszorulását jelzi.

Tovább csökkent a fertőzöttek száma, jelenleg 373 160 aktív koronavírusos esetet tartanak számon a mintegy 9,4 milliós népességű Izraelben. A fertőzöttek mellett jelenleg 73 229-en vannak házi karanténban, mert fertőzöttel érintkeztek.

A kórházi ellátást igénylő 2715 beteg közül jelenleg 1132-en vannak súlyos állapotban, és 288-an szorulnak lélegeztetőgépre. Ezek a számok továbbra is folyamatosan magasak, mert a súlyos betegek statisztikába kerülése egy-két héttel követi a fertőződéseket.

Világméretű összehasonlításban Izrael a harmadik az összesen mért fertőzöttek számában a népességhez viszonyítva, a több mint félmillió lakosú országok körében – emelte ki a Jediót Ahronót című újság hírportálja, az ynet.

Izraelben tavaly december vége óta 6 692 301 ötévesnél idősebb embert, az ország lakosságának 71,97 százalékát oltották be legalább egyszer a Pfizer–BioNTech vakcinájával. 4 446 649-en, a lakosság 47,82 százaléka már három oltást kapott, és 658 505-en adatták be maguknak a negyedik, azaz a második emlékeztető oltást – számolt be az MTI.