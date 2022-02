Az orosz és az ukrán katonáknak az omikronnal is meg kell küzdeniük

A koronavírus-fertőzés is lassíthatja, akadályozhatja a katonai hadműveleteket az orosz–ukrán konfliktusban, ha kitör a harc a felek közt. Az ukrán haderő parancsnoka mindemellett azt nyilatkozta: nem számítanak arra, hogy az oroszok offenzívát indítanának a napokban.

Ukrajnában és Oroszországban is gyors ütemben terjed a fertőzés az utóbbi időben. Ukrajnában 43 778 új fertőzöttet jelentettek péntek reggel, Oroszországban pedig 168 ezer új esetet regisztráltak, ami mindkét országban negatív rekordnak minősül. A magas fertőzöttségből adódóan a katonai szakértők most már a járványhelyzetet is figyelembe veszik, amikor azt próbálják megjósolni, hogy Oroszország támadást indít-e Ukrajna ellen.

Az ukrán oldalról azt is tudni lehet, hány katona koronavírus-fertőzött jelenleg. Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka nemrég azt nyilatkozta a Guardian megkeresésére válaszolva, hogy 150 ezer katonájából 2400 aktív fertőzött. Hozzátette: teszteket többnyire csak akkor végeznek, ha valakinél tüneteket észlelnek, vagyis a fertőzöttek száma akár ennél magasabb is lehet.

Mindez egyelőre nem befolyásolja jelentősen a terveinket, mivel csak kevés ember betegszik meg súlyosan, de természetesen biztosítjuk, hogy a fertőzöttek karanténba kerüljenek, és más intézkedésekkel – például maszkviseléssel – is próbáljuk megelőzni a járványt

– fogalmazott a parancsnok. Mindeközben ukrán tisztviselők azt nyilatkozták a Guardiannek, hogy értesülésük szerint a fertőzés a határ közelében tartózkodó és Belaruszban hadgyakorlatozó orosz katonák között is elterjedt, de arra vonatkozó becslést nem tudtak mondani, hány katona lehet fertőzött a túloldalon.

A vírus ellen mindkét hadseregnek biztosít némi védelmet, hogy relatíve magas az átoltottság. Olekszandr Szirszkij erről azt mondta, hogy a katonáik közül 99,3 százalék már két koronavírus-oltást kapott, és sokan a harmadik dózist is felvették már. Az orosz oldalról legutóbb novemberben közöltek erről adatokat. Akkor Szergej Sojgu védelmi miniszter azt mondta, hogy a katonák 95 százalékát már beoltották, további 25 százalék pedig már a harmadik oltást is felvette.

Egyelőre nem számítanak támadásra

Olekszandr Szirszkij ezen kívül azt is elmondta: úgy látják, hogy az oroszok egyelőre még nem készültek fel a támadásra, és nem tartja valószínűnek, hogy ez napokon belül bekövetkezhetne.

Látjuk, hogy készülnek, mozgósítanak, de nem látjuk, hogy kifejezetten egy támadást készítenének elő

– fogalmazott, hozzátéve: szerinte egyelőre az oroszok célja egyelőre csak az, hogy pszichológiai nyomást helyezzenek rájuk, és pánikot keltsenek az ukrán társadalomban.

Rámutatott: az alapvető katonai doktrínák szerint az oroszoknak háromszor annyi katonájuk kellene legyen valamely frontszakaszon ahhoz, hogy sikeres lehessen ott a támadás, márpedig ekkora fölényt egyelőre sehol sem tudnak felmutatni.

Ezen kívül azt is láthatjuk majd, ha logisztikai bázisokat és tábori kórházakat létesítenek [a támadás előtt]. Mindez látható az űrből, ezért tudni fogjuk, ha és amikor ez megtörténik

– mondta a parancsnok.

Az ukrán–orosz konfliktussal kapcsolatban nemrég az amerikai hírszerzés közölte, hogy mi szolgáltathatja majd az indokot az oroszok támadására.

(Borítókép: Ukrán katonák járőröznek Svitlodarsk területén 2022. február 4-én. Fotó: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency via Getty Images)