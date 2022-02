Már negyven éve tartanak a családi viszályok és különféle botrányok a francia Le Pen család politikai szerepvállalásának árnyékában. Antiszemita nézetek, rasszista megszólalások és családon belüli árulások színesítik a família történetét. Most újabb feszültség van a láthatáron: Marine Le Pen, a legnagyobb francia szélsőjobboldali párt vezetője és unokahúga között élénkül a konfliktus.

A Le Pen család az egyik legmeghatározóbb képviselője a francia politikának; a szélsőjobboldali Nemzeti Frontot (FN) Jean-Marie Le Pen irányította a párt 1972-es megalapítása óta, és a mai napig Franciaország egyik meghatározó politikai formációja. Bár a párt viszonylagos népszerűsége és vele együtt Jean-Marie Le Pen sikere is kikezdhetetlennek látszott, a dicsőség és a karrier árnyékában komoly családi botrányok ütötték fel a fejüket az évek során.

Minden Jean-Marie Le Pen egykori feleségével, Pierrette Le Pennel kezdődött: a nő 1984-ben elhagyta a férfit, mondván, hogy megunta megalomán viselkedését.

Nyolc emberrel veszi körbe magát minden reggel, pont, mint XIV. Lajos

– nyilatkozta a nő, aki arról is beszélt a médiában, hogy volt férje milyen rasszista és antiszemita szemléletben nevelte a három közös gyereküket, Marine-t, Marie-Caroline-t és Yannt, akiket eltiltott az anyjuktól. Csak hab volt a tortán, amikor 1987-ben Pierrette Le Pen félmeztelenül pózolt a Playboynak, szobalánynak öltözve. A családi viszályok azóta is folyamatosan jelen vannak a családban.

Az apa és a lányai közötti szakadék

A második családon belüli törés 1998-ban történt, amikor három lánya közül a legidősebb, Marie-Caroline otthagyta apja politikai pártját, hogy csatlakozzon Bruno Mégret Nemzeti Republikánus Mozgalmához (MNR) – annak ellenére, hogy a lány Jean-Marie Le Pen kedvence volt, és sokak szerint ő vezethette volna tovább a pártot egy nap. Az apa által bűnözőnek nevezett Bruno Mégret nemcsak Le Pen lányát, hanem a Nemzeti Front párt több vezetőjét is magával vitte. Marie-Caroline egyébként később így nyilatkozott a döntéséről:

A Nemzeti Front fölött eljárt az idő, Mégret mozgalma sokkal fiatalabb, dinamikusabb, és nyitottabb az életre. A Nemzeti Front egy üres kagyló már csak.

Az apa elmondása szerint mindenről lánya akkori partnere, Philippe Olivier tehet, aki egyben Bruno Mégret egyik tanácsadója volt. Egy interjúban arról beszélt, hogy a természet törvényei alapján normális, hogy lányát jobban befolyásolja a szeretője, mint a saját apja.

A történet folytatásában a pártörökös Marine Le Pen játszotta a főszerepet, amikor 2015. augusztus 20-án kizárta apját az általa alapított pártból. A legfiatalabb lány 2011-ben vette át a vezetést apjától, azzal a céllal, hogy új sebességre kapcsolja a mozgalmat. Azonban a kispadra ültetett veterán politikus egymást követő botrányai kihúzták a gyufát az új pártvezetőségnél; Jean-Marie Le Pen többek között tagadta a holokauszt gázkamráinak létezését, és több szexista és rasszista megjegyzést tett a médiában. A kizárással állandósultak a családon belüli pereskedések és ellenségeskedések. Később, 2018-ban Marine Le Pen megváltoztatta a párt nevét: véget ért a Nemzeti Front korszaka, helyette jött a Nemzeti Tömörülés.

A családon belüli versengés

A Jean-Marie Le Pen és lánya közötti konfliktus a család többi tagját is felpaprikázta. Most Marine Le Pen és unokahúga, Marion Maréchal feszültek egymásnak. Hasonlóan, mint amikor a pártalapító legidősebb lánya átpártolt a Nemzeti Republikánus Mozgalmához, most az unokájánál, Marion Maréchalnál áll fenn a lehetőség, hogy csatlakozik nagynénje legnagyobb riválisához, Éric Zemmour ultrajobboldali mozgalmához.

Az eset komoly konfliktust váltott ki a családon belül, Marine Le Pen brutálisnak és erőszakosnak nevezte unokahúga politikai manővereit.

Valami félreértésről lehet szó, ugyanis az unokahúgom azt mondta, hogy azt támogatja, akinek a legtöbb esélye van, az pedig én leszek

– tette hozzá, kihangsúlyozva, hogy ő az egyetlen, aki képes lesz nyerni Emmanuel Macron ellen. A visszavonult Jean-Marie Le Pen is felszólalt az ügyben, és elmondása szerint elképzelhető, hogy közvetítőként fog eljárni a civakodó családtagok között.

(via ljdd.fr)

(Borítókép: Marine Le Pen és unokahúga, Marion Maréchal [j] sajtótájékoztatón Párizsban 2016. április 7-én. Fotó: DOMINIQUE FAGET / AFP)