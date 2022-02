Olyan hideg van Texasban, hogy szétrobbannak a fák

A szokatlan jelenség hátterében az áll, hogy a fákban található víz megfagy, és a nedvesség helyét átvevő jég szétfeszíti, majd egy hangos reccsenéssel „szétrobbantja” a fa ágait vagy akár a törzsét is.

Texas Trees Are Exploding Due to Cold Weather https://t.co/sHTJi9yUBX pic.twitter.com/nYSo2BUjcX — Gizmodo (@Gizmodo) February 4, 2022

A helyi lakosok arról számoltak be, hogy ennek a távolból olyan hangja van, mintha lövöldöznének.

Egész éjjel ezt hallgattuk, olyan, mintha pisztollyal lövöldöznének

– mondta egyikük, aki arról is beszámolt, hogy az ő kertjükben is több fa „szétrobbant”, az egyik kerti tárolójuk pedig be is omlott miatta.

Az NBC riporterei szerint a környéken több helyen is láttak „szétrobbant” fákat. Ezek egy része ráadásul magasfeszültségű kábelekre dőlt rá, ami több helyen áramkimaradást okozott.