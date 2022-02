Harry Potter- és Alkonyat-könyveket égettek Tennessee-ben

Egy lelkipásztor tüzelte fel a fanatikusokat, aki korábban a QAnon eszméit is hirdette.

Az ügy közvetlen előzménye, hogy Tennessee állam egyik tankerülete megtiltotta, hogy az iskolai tananyag része legyen a Maus című képregény, amely egy holokauszt-túlélőről szól. Ezen felbuzdulva a fanatikusok Greg Locke lelkipásztor vezetésével, aki a Vice cikke szerint korábban a QAnon vallás összeesküvés-elméleteit is népszerűsítette, szerda este raktak máglyát, és könyvégetésbe kezdtek Nashville külvárosában, hogy „elűzzék a démonokat”.

Locke az akció előtti napokban azt kérte híveitől, hogy hozzák el a Harry Potter- és Alkonyat-sorozat könyveit és filmjeit, és minden olyan dolgot, amelyen keresztül a sátáni erők befolyásolhatják őket.

A demonstráción egyébként egy ellentüntető is jelen volt. Ő Ray Bradbury egyik regényét, a Fahrenheit 451-et mutogatta az összegyűlteknek, amely egy disztópikus, könyvégető államról szól. Majd ő is bedobott egy Bibliát a tűzbe – számolt be a Guardian.

Az Amerikai Könyvtárosok Egyesülete (ALA) nemrég arról számolt be, hogy az utóbbi időben szokatlan sok könyvet tiltottak be az Egyesült Államokban. Tavaly ősszel összesen 330 könyv betiltását kezdeményezték. Egy évvel korábban 156 könyvvel kapcsolatban merültek fel panaszok.