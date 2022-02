Az Amazon egyik legkeresettebb terméke, amellyel öngyilkosok lesznek az emberek

A New York Times szerint színtelen, szagtalan, kis mennyiségben is halálos anyagot árul az e-kereskedelmi óriás, az Amazon.

„Kérem, fejezzék be ennek a terméknek az eladását” – ezzel indult annak az élelmiszer-adalékanyagnak az egyik értékelésében, ami bestsellerré vált bizonyos körökben az Amazon e-kereskedelmi óriásnál. A kérés nem véletlen: a tartósítószer, pontosabban a nátrium-nitrit ugyanis mérgező anyag, és több amerikai ezzel követett el öngyilkosságot.

Ez azonban nem hatotta meg az Amazon algoritmusát, és látván, hogy népszerű a gyilkos szer, elkezdett olyan más termékeket is ajánlani, melyeket az életüket eldobó vásárlók a méreganyaggal együtt vettek, hogy együttes hatásukkal biztosra menjenek.

Az elhunytak családtagjai jelezték ezt az Amazonnak, azonban a cég nem tett semmit. Most már azonban az amerikai törvényhozás képviselői is válaszokat követelnek Jeff Bezos vállalatától.

A képviselők azután szánták rá magukat a cselekvésre, hogy a New York Times hírt adott egy olyan internetes oldalról, amely az öngyilkossággal foglalkozik. Csakhogy nem megelőzésről, hanem annak módjáról, csupa ajánlással. E közösség tagjai búcsúleveleket írnak az oldalra, bejegyzésekben osztották meg az öngyilkosságra tett kísérleteiket, de volt olyan is, aki élőben közvetítette utolsó perceit.

A honlapon a leginkább ajánlott módszer pedig a nátrium-nitrit alkalmazása.

Az amerikai törvényhozókat az aggasztja, hogy az Amazonon gyorsan hozzá lehet jutni az adalékanyaghoz, a cég pedig az öngyilkosok hozzátartozóinak állítása szerint eltávolította figyelmeztetésüket az értékelések közül.

Az Amazon termékek széles választékát teszi elérhetővé vásárlói számára, mert bízunk benne, hogy a gyártók szándéka szerint használják ezeket a termékeket. Sok, széles körben elérhető fogyasztói termékhez hasonlóan a vegyülettel is sajnos vissza lehet élni

– szögezte le válaszlevelében a képviselőknek Brian Huseman, az Amazon társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató-helyettese.

A New York Times megjegyzi, más e-kereskedelmi oldalak eltávolították kínálatukból a mérgező anyagot. Saját állítása szerint így tett az eBay is 2019-ben, miután kiderült, hogy az élelmiszer-tartósítót a gyártó szándékával ellentétes célokra használják, de a New York-i lap szerint ez nem így van, ugyanis a bejelentés után legalább nyolc ember vásárolt az oldalról nátrium-nitritet és ölte meg magát.

Az Európai Unióban csakis konyhasóval keverve használható, magától értetődően minimális, nem halálos mennyiségben.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

(New York Times)

(Borítókép: Az Amazon raktára Peterboroughban 2013. november 28-án. Fotó: Oli Scraff / Getty Images)