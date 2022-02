Ki-be kapcsolgathatja egy hacker az internetet Észak-Koreában

Egy P4x nevű amerikai számítógépes hacker azt állítja, hogy ő áll a kibertámadások mögött, amelyek az elmúlt hónapban többször is megbénították Észak-Korea internethálózatát.

A hacker elmondta, hogy korábban célba vették a diktatúra azon kémei, akik 2021-ben meghackeltek több nyugati országbeli biztonsági kutatót – azzal a céllal, hogy hacker-eszközöket és más érzékeny információkat lopjanak.

P4x elmondta, hogy mivel az amerikai hatóságok nem tettek semmit az ügy érdekében:

ő maga akadályozta meg az Észak-Koreai kémek támadását.

De ha ez nem lenne elég, a hacker – megfélemlítés céljából – teljesen meggyengítette az ország internethálózatát, aminek eredményeképp

kimaradások sújtották az ország webes szolgáltatásait, több tucatnyi honlap egyszer csak megszűnt.

A hacker állítását egyenlőre még nem tudták ellenőrizni, de a Wired szerint P4x képernyőfelvételeket küldött a tetteiről. Másrészről az sem világos még, hogyan volt képes betörni az észak-koreai rendszerekbe.

A hacker az nyilatkozta:

Meglepő milyen könnyű volt tényleges hatást elérni a Dél-Koreai szervereken.

Hozzátette, hogy még egy új weboldalt is elindított FUNK néven, ami az „F U North Korea” rövidítése, hogy továbbra is megoszthassa a diktatúra elleni kibertámadásait. Szerinte az utóbbi azért is fontos, hogy információt gyűjtsön az ország kibertevékenységeiről, annak érdekében, hogy Észak-Korea ne törje fel a későbbiekben az egész nyugati világot.

(via independent.co.uk)