Stresszesek a fiatalok a pandémia miatt, egyre többet lövöldöznek iskolákban

A 2021–22-es iskolai tanévben már összesen 141 iskolai lövöldözésre került sor, ami több annál, mint ami az előző évtized bármelyik évében történt ugyanebben az időszakban.

A szakértők szerint azok a problémák, amelyek az iskolai lövöldözéseket kiváltották, már a világjárvány előtt is fennálltak, a pandémia azonban tovább súlyosbította ezeket, és ezért nőtt meg a tragikus esetek száma.

Ráadásul attól tartanak, hogy a helyzet csak rosszabbá válik a közeljövőben.

A problémához az is hozzátartozik, hogy nemcsak a diákokat, hanem a tanárokat is megviselte a koronavírus: egy felmérés szerint közel felük azt mondta, hogy szeretné elhagyni a pályáját, vagy idő előtt nyugdíjba vonulna.

A gyermekek egy olyan oktatási rendszerbe lépnek be, amely nagyon legyengült. Emiatt arra lehet számítani, a fegyveres erőszak, valamint általában az iskolai erőszak is növekedhet majd. A helyzet csak rosszabb lesz a mostaninál

– mondta Ron Avi Astor, a UCLA egyetem iskolai erőszakkal foglalkozó szakértője.

Hozzátette: a pandémia miatt jelentősen megnőtt a gyermekekre háruló stressz, és ez „mentális egészségügyi szükségletek cunamiját” gerjesztette az iskolákban. E problémákkal pedig a tanárok sem tudnak megbirkózni, többek közt a náluk látható kiégés, a létszámhiány vagy adott esetben a saját megbetegedésük miatt.

Katherine Schweit, az FBI nyugdíjazott munkatársa – aki korábban az efféle esetekkel foglalkozott – mindeközben azt mondta: a pandémia miatt a szülők is egyre kevésbé tudnak odafigyelni a gyermekekre, illetve egyre kevésbé tűnik fel nekik az is, ha valakinek megváltozik a szokásos napi életvitele (ami általában az efféle tragédiák előjele szokott lenni).

Schweit szerint ezenkívül a helyzeten rontott az is, hogy az iskolákban a pandémia miatt egyre kevesebb sportprogram és egyéb olyan foglalkozás várja a diákokat, amely segíthetne levezetni a stresszt, végső soron megelőzni a tragédiát. „A járvány megmutatta, hogy az iskola sokkal több mint oktatási intézmény. Az iskolák tartják össze a gyermekeink közösségét több értelemben is, beleértve a mentális és fizikai egészséget, de még az élelmiszer-biztonságot is. És ez az, amit most elvesztettünk a járvány miatt” – mondta.

(via Reuters)

(Borítókép: A minnesotai richfieldi South Education Center Academy előtti iskolai lövöldözés áldozataiért szervezett virrasztás 2022. február 1-jén. Fotó: Kerem Yucel / AFP