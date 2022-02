Több mint húsz „N betűs” szót talált a Grammy-díjas énekes, kivonul a Spotifyról

Ezúttal rasszizmussal vádolták meg azt az amerikai podcastert, Joe Rogant, akinek a Spotifyon közvetített műsorában már korábban is botrányos dolgok hangzottak el.

A híres amerikai podcaster botránya azzal kezdődött, hogy interjút készített egy oltásellenes orvossal, és a műsorban olyan álhírek hangzottak el a vakcinákról, amelyeket már korábban megcáfoltak. E miatt a műsor miatt mintegy 270 kutató, orvos és ápoló fejezte ki nemtetszését.

Őket követve a nemzetközileg ismert zenészek közül is többen úgy döntöttek, hogy töröltetik a dalaikat a Spotifyról, mivel nem szeretnének egy platformon szerepelni egy olyan műsorral, amelyben tudatosan álhíreket terjesztenek. A Spotify erre egyelőre csak azzal reagált, hogy figyelmeztető jelzéssel látott el minden olyan podcastet, amelyben a koronavírusól vagy a vakcinákról van szó.

Úgy fest azonban, hogy ezzel még egyáltalán nincs vége a botránynak. Most ugyanis egy Grammy-díjas amerikai énekesnő-dalszövegíró, India Arie szúrta ki azt, hogy Joe Rogan a korábbi adásaiban összesen 24 alkalommal használta a „nigger” szót a feketékről beszélve. India Arie emiatt bejelentette, hogy ő is kivonul a Spotifyról, és arra kérte a követőit, hogy ők is töröljék az alkalmazást.

Semmilyen kontextusban nem kellene kiejtenie ezt a szót. Én ezt az álláspontot képviselem, ahogy mindig is ezt tettem

– magyarázta döntését India Arie, aki azt is leszögezte: Joe Rogannek joga van kimondani bármit, amit szeretne, de viselnie kell a következményeket is.

A Spotify egyébként a becslések szerint már így is legalább kétmilliárd dollárt bukott Joe Rogan botránya miatt. Ha most a rasszizmus vádja miatt mások is követik a Grammy-díjas énekesnőt, akkor ez az összeg még tovább nőhet.

