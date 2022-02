Amerikai–kínai versenymerülés a tengerbe pottyant vadászgépért

Az egyhajtóműves lopakodó vadászgép rutingyakorlat közben zuhant le a Carl Vinson repülőgép-hordozón – erősítette meg a haditengerészet a CNN értesüléseit.

A 100 millió dolláros (több mint 32 milliárd forintos) harci gép január 24-én a százezer tonnás anyahajó fedélzetének csapódott, majd a vízbe zuhant. Pilótája katapultált, de megsérült. Rajta kívül a Vinson fedélzetén tartózkodó tengerészek közül hatan szintén orvosi segítségre szorultak. Utóbb kiderült: a fedélzeten ejtett kár felszíni és elenyésző, így a repülőgép-hordozó nem sokkal később folytatta a hadgyakorlatot.

A 7. flotta szóvivője közölte, hogy az incidens kivizsgálása folytatódik, ugyanakkor elismerte, hogy a közösségi médiában felbukkant képek valódiak.

Ezek egyikén a lopakodó vadászgép a Dél-kínai-tenger felszínén lebeg, pilótafülkéje nyitva, katapultülése pedig hiányzik.

Images have emerged of a US Navy F-35C stealth fighter crashing into the South China Sea earlier this week https://t.co/qKG9nNlgjT