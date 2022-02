Bár egyszer már hozott hasonló intézkedéseket, a horvát kormány most újra maximálta a benzin és a dízel árát. Bár az árak most magasabban lettek lefagyasztva, mint korábban.

A horvát kormány ismét rögzítette egy hónapra az üzemanyagárakat: mától az eurosuper 95 árát 11,37 kunában, az eurodízelét 11,29 kunában, az adómentes kék dízelét, amelyet a mezőgazdászok és a halászok használhatnak korlátozott mennyiségben, 6,50 kunában határozta meg a tárca. A napokban egyébként az 95-ös üzemanyag 11,45, a dízel meg 11,33 kuna körül mozgott. A prémium üzemanyagok árát továbbra sem korlátozták – jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő.

Korábban egyébként tavaly októberben döntött az árak befagyatása mellett a kormány, amikor a benzin árát 11, a gázolajét pedig 11,1 kunában maximálták. Akkor részben azért történt hatósági intézkedés, mert a horvát autósok rendszeren átjártak Bosznia-Hercegovinába, ahol átlagosan 2,5 kunát, vagyis több mint 100 forintot spórolhattak minden liter üzemanyagon. A zágrábi kormány azonban kicsivel több mint egy hónappal a létrehozása után, fel is oldotta a rendeletet.

Magyarországon egyébként tavaly novemberben fagyasztották be üzemanyagárakat, miután rekordról rekordot döntött a benzin és a dízel ára egyaránt: a rendelet meghozatalakor a benzin 506 forinton, a dízel meg 512 forinton állt. Ezekhez az árakhoz viszonyítva az akkor érvénybe lépett fix 480 forintos üzemanyagár a benzin esetében 5,1, a gázolajnál meg 6,3 százalékos árcsökkenést jelentett.

Azonban nem rég írt az Index arról, hogy három benzinkút is bezár a napokban, ugyanis a hatósági árplafon miatt nem tudtak tovább működni. A Holtankoljak.hu elemzése szerint ha a kormány február 15. után is fenntartja a korlátozást, akkor újabb benzinkutak zárhatnak majd be.

(via MTI)

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)