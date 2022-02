Brit sajtóértesülések szerint a szexuális erőszak miatt botrányba keveredett András herceg ügyvédei most arra próbálnak tanúkat keresni, hogy Virginia Giuffre – aki a herceget megvádolta – valójában maga is részt vett kiskorúak futtatásában Jeffrey Epsteinnel együtt.

Az ügyvédek állítólag Jeffrey Epstein és társa, Ghislaine Maxwell (akit még csak nemrég ítéltek el) korábbi áldozatai közt keresnek olyanokat, akik terhelő vallomást tennének András herceg vádlójára. Egy ilyet pedig már találtak is.

Carolyn Andriano – aki Maxwell perében is koronatanú volt – a The Sun szerint azt állítja, hogy 14 éves korában az akkor még szintén kiskorú Virginia Giuffre arra biztatta és képezte ki őt, hogy szexmasszázst adjon férfiaknak. Andriano szerint Giuffre-nek emiatt ugyanabban a büntetésben kellene részesülnie, mint amilyet Ghislaine Maxwell kapott nemrég.

A nő januárban még a Daily Mailnek nyilatkozott arról, hogy pontosan mi is történt vele Jeffrey Epstein kiskorúakat futtató hálózatában. „14 évesen nagy mellem volt, és simán mondhatták azt, hogy 21 vagyok, ha volt rajtam smink” – mondta. Abban az interjúban viszont még csak annyit állított, hogy Virginia Giuffre-től is kapott ruhákat, valamint hogy a nő azt tanácsolta neki: ne árulja el a korát az ügyfeleinek.

A brit sajtó szerint az ügyvédek Andrianón kívül más áldozatokat is szeretnének megszólaltatni Virginai Giuffre-vel szemben, aminek a célja az lehet, hogy ezáltal megkérdőjeleződjön a nő szavahihetősége. Mindezt az egyik ügyvéd is megerősítette.

Mindenkivel szeretnénk beszélni, aki többet tud mondani ezzel a gyanúval kapcsolatban

– mondta a The Sunnak nyilatkozva.

Kétélű fegyverrel küzdenek

Az újabb tanúk keresése akár visszafelé is elsülhet, ugyanis Carolyn Andriano nemrég Ghislaine Maxwell perében már azt is megerősítette, hogy András hercegnek szexuális viszonya volt Virginia Giuffre-vel, amikor a nő még kiskorú volt.

Andriano ezzel kapcsolatban azt mondta akkor, hogy Virginia Giuffre neki is beszámolt arról, hogy lefeküdt András herceggel, sőt még a hírhedt közös fotójukat is megmutatta neki régen. Állítása szerint Giuffre akkor még egyáltalán nem volt csalódott az aktus miatt, sőt „menőnek” gondolta azt, hogy a herceggel szexelhet.

A The Sun Virginia Giuffre-t is felkereste azzal kapcsolatban, hogy mit szól Andriano állításaihoz. A nő ügyvédje, David Boies úgy reagált, hogy ügyfele már korábban is sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy arra bátorított kiskorúakat: működjenek együtt Jeffrey Epsteinnel.

De ennek a ténynek semmi köze nincs ahhoz, hogy az általa megfogalmazott vádak igazak-e vagy sem

– hangsúlyozta válaszában az ügyvéd.

András herceg ügyének előkészítő tárgyalása egyébként március 10-én lesz, akkor a herceg – aki továbbra is tagadja bűnösségét – a The Telegraph szerint már vallomást is tesz majd. Azt egyelőre még nem tudni biztosan, hogy Carolyn Andriano eskü alatt is hajlandó lesz-e vallomást tenni a perben, illetve az sem egyértelmű, hogy amit elmond, az végül melyik félnek fog kedvezni.

(via The Sun, The Telegraph)

(Borítókép: András herceg 2020. január 19-én. Fotó: Lindsey Parnaby / Afp)