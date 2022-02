1200 évnyi fennállás után a koronavírus bedöntötte a legendás kocsmát

A St. Albansben lévő kocsma az évszázadok alatt túlélt már járványokat és háborúkat, most viszont nem tudott megbirkózni a koronavírussal. Az intézmény ügyvezetője, Christo Tofalli azt mondta: mindent megpróbált azért, hogy életben tartsa az intézményt, de nem sikerült.

A kocsma egyébként várhatóan nem véglegesen zár be: Tofalli arra számít, hogy egy új menedzsment alatt a hely később újra kinyithat. Ezt a kocsma tulajdonosa, a Mitchells and Butlers nevű cég is megerősítette, kifejtve: jelenleg is keresik azt, aki átvenné az üzemeltetést és újranyitná a helyet.

A Ye Olde Fighting Cocks egyébként a Guinness Rekordok Könyve szerint is Anglia legrégebbi kocsmája, bár ennek a ténynek a valódiságát sokan vitatják.

(via BBC)