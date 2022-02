Macron nagyon igyekezett, Putyin csak annyit válaszolt: érzékeli a befektetett energiát

Emmanuel Macron francia elnök most először tárgyalt szemtől szembe Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután a hetekben több telefonbeszélgetést is megejtett a két vezető. Macron elmondta, hogy mediátorként járna el az orosz-ukrán konfliktusban.

A francia elnök elmondása szerint, egy építő beszélgetést szeretne folytatni, ami segít megakadályozni egy esetleges háborút és felépíti az Európa és Oroszország közötti bizalmat. Ehhez Putyin annyit fűzött, hogy osztja Franciaország érdekeit, ami egy biztonságos Európát követel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hozzátett:

Érzékelem, hogy mekkora energiát öl bele Franciaország és az itt jelenlévő elnök abba, hogy segítsen csillapítani a jelenlegi krízishelyzetet.

A találkozó előtt egyébként a francia elnök kijelentette, hogy meglehetősen optimista, azonban nem hisz a spontán csodákban. Szerinte rövidtávon nem lehet bizonyos dolgokat megoldani, úgy gondolja nem léteznek rövid távú győzelmek. Az utóbbit Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is alátámasztotta, aki szerint a helyzet túl bonyolult ahhoz, hogy egy találkozó során döntő áttörésekre számítsunk.

Az orosz elnök egyébként most sem okozott csalódást, az Orbán Viktorral való találkozáshoz hasonlóan, most is gigantikus méretű tárgyalóasztalhoz ültette a meghívottat.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin és Emmanuel Macron 2022. február 7-én. Fotó: Sputnik / Kremlin / Reuters)