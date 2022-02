„Kapitalista” táncmozdulatért végezhetnek ki egy tanárt

Nagyon nem tetszhetett egy tánccsoport mozdulata az észak-koreai hatóságoknak, mivel szemrebbenés nélkül letartóztatták a koreográfiát gyakorlatba ültető tanárt és több diákját.

Bűnük: „kapitalista” táncmozdulatokat adtak elő.

Az Antiszocializmust Ellenőrző Csoport rajtakapott egy harmincas éveiben járó táncoktatót, hogy külföldi stílusú diszkómozdulatokat tanít tizenéves diákjainak – mondta a Radio Free Asia (RFA) amerikai pénzelésű rádiónak az ügyet ismerő forrása.

Ha a bebizonyosodik, hogy valóban az állam által engedélyezett viselkedésformákkal szemben nyilvánultak meg a táncosok, akkor nemcsak évtizedes börtönbüntetésre számíthatnak, de akár családtagjaikat is felelősségre vonhatják. Phenjan ugyanis az utóbbi két évben keményített be, és vezette be azt a törvényt, amely „veszélyes méreganyagként” definiál külföldi kulturális termékeket, például filmeket, ruházati stílusokat, hajviseleteket, de akár dél-koreai szlenghasználatot is.

Pedig a világhódító koreai pop (K-pop) a nyelvileg és kulturálisan is közelebb álló Észak-Korea vasfüggönyén is rést ütött, így Phenjan indokoltnak látta, hogy ellentámadást indítson a reakciós kulturális ellenirányzat ellen.

A jogszabály értelmében ha valakinél – az országba rendszerint beszivárgó – nagy mennyiségű dél-koreai, amerikai vagy japán médiaterméket találnak (mondjuk egy dél-koreai szappanopera egész évadát),

azt halállal büntetik.

Az ilyen típusú anyagok fogyasztásáért pedig akár 15 év munkatábort is kaphatnak a törvénysértők.

Az RFA jelentése szerint a „bűncselekmény” helyszínén egy külső adathordozót találtak, tele külföldi zeneszámokkal és táncvideókkal, amit ráadásul bedugtak egy lapostévébe.

A fentiek alapján elképzelhető, hogy milyen sors vár a középiskolai tanári fizetését táncoktatással kiegészítő nőre és diákjaira.

Az Antiszocializmust Ellenőrző Csoport az RFA forrásai szerint tavaly december óta aktivizálta igazán magát. Meséltek arról is, hogy egy tartományi káder unokáját csípték el, mert dél-koreai filmeket tartalmazó SD-kártya volt az okostelefonjában.

