Indonéziában meredeken emelkedik a friss fertőzöttek száma. Február első napjaiban a harmincezret is túllépte a 24 órán belül kiszűrt esetek száma. Éppen ezért az ázsiai ország szigorításokat vezet be a fővárosban és Bali szigetén is, írta a Jakarta Post. Kapacitási, létszámkorlátozások lépnek érvénybe éttermekben, postákon, szupermarketekben is.

Bár felvetődött, hogy megtiltják a külföldiek beutazását, ám ezt elvetette a kormány.

Indonéziában az igazolt fertőzöttek száma meghaladja a 4,4 milliót. A Covid–19 kórba és szövődményeibe több mint 143 ezren haltak bele a járvány kezdete óta.

Indonéziában az omikron-járványhullám csúcsát február végére várják.