Lövések dördültek a richlandi szupermarketben, egy ember meghalt

Lövöldözni kezdett egy férfi a Washington államban lévő Richland városának egyik szupermarketjében. Az elkövető a helyi rendőrfőnök jelentése szerint egy embert megölt, hármat pedig megsebesített.

A szupermarket biztonsági kamerái egy maszkos, valószínűsíthetően fiatal, flanelinges, sötét dzsekit viselő férfit rögzítettek, aki bevásárlókosarat tolt maga előtt.

Jelenleg is szökésben van, elfogására nagy erőkkel indult hajtóvadászat.

Indítékait egyelőre homály fedi, a rendőrség emiatt a Tri-Cities néven ismert három város, azaz Richland, Kennewick és Pasco lakosságát is óvatosságra intette. Az érintett régióban elővigyázatosságból az iskolákat is bezárták – számolt be az MTI.