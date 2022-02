Orosz hadihajók tartanak a Fekete-tengerre

#Ukraine Crisis: Reinforcements for BlackSeaFleet, #ВМФ Project775 Ropucha class LSTMs (tank carrying), #Бф Baltic Fleet’s 71st Landing Ship Brigade’s Kaliningrad 102, Minsk 127 & Korolev 130 transited Dardanelles toward Marmara en route to Sevastopol. My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/jaeCOIwZFB