Spanyolországban megszűnik a kötelező szabadtéri maszkviselés. A rendelet csütörtöktől érvényes, és az oktatási intézmények udvaraira is vonatkozik. Zárt térben a maszk továbbra is kötelező lesz, valamint az olyan tömeges, szabadtéri rendezvényeken is, ahol nincs ülőhely, vagy nincs másfél méter az ülőhelyek között.

A sportrendezvényeken a kiadható ülőhelyeket idáig a rendezvényt tartó létesítmény maximális befogadóképességének 75 százalékára korlátozták, ezt most felemelik 85 százalékra – jelentette az MTI.

Ezek az enyhítések annak tudhatók be, hogy a regisztrált koronavírusos megbetegedések, a kórházakban ápoltak száma és a halálesetek is péntek óta erősen lefelé ívelnek.