Lemondott Joe Biden vezető tudományos tanácsadója

A vizsgálat, amely munkahelyi panasz nyomán indult, megállapította, hogy Lander, a tudományos és technológiai politikáért felelős hivatal igazgatója

terrorizálta a munkatársait, valamint tiszteletlenül és durván bánt velük.

A Fehér Ház megrovásban részesítette Landert. Az elnök hivatala hétfőn még azt jelezte, hogy a tanácsadó megtarthatja posztját, annak ellenére, hogy a beiktatásakor Biden arra tett ígéretet, hogy kormányzata tisztségviselőitől őszinteséget és tisztességet vár el, és azonnali hatállyal meneszti azokat, akik nem ennek megfelelően viselkednek.

Hétfő este azonban Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője közölte: Biden elfogadta Lander lemondását.

Le vagyok sújtva, hogy megsértettem korábbi és mostani kollégáimat azzal, ahogyan beszéltem velük

– idézett az amerikai sajtó Lander lemondó leveléből. Mint írta, a közös célok elérésére akarta rábírni magát és munkatársait is, és eközben durva bírálatokkal is élt. Úgy fogalmazott, hogy időnként az általa mondottak „túlléptek az illedelmesség határán” és férfiakkal és nőkkel szemben is tiszteletlen, valamint lekezelő volt. Lander hozzátette, hogy e-mail-üzenetben is bocsánatot kért munkatársaitól.

Az AP amerikai hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Lander szenátusi meghallgatása tavaly sokáig húzódott, részben azért, mert a szenátorok több információt akartak kapni a szexuális visszaélésekért már elítélt, majd szexuális visszaélésekkel és emberkereskedelemmel gyanúsított, a börtönben a hivatalos álláspont szerint öngyilkosságot elkövetett Jeffrey Epstein üzletemberhez fűződő kapcsolatairól.

(MTI)