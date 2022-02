Az ország, ahol a bankok üldözik el a gyémántkereskedőket

A gyémánt létfontosságú iparág Antwerpenben, amely évszázadok óta az értékes drágakövek meghatározó globális kereskedelmi központja. Az észak-belga kikötőváros ma 1600 bejegyzett gyémántgyártó cégnek ad otthont. A világ összes nyers, csiszolatlan gyémántjának 86 százaléka Antwerpenben talál gazdára. Az úgynevezett gyémántházak a központi pályaudvar körüli épületekben működnek.

Egy sor pénzügyi botrány után a belga pénzintézetekre hárult a feladat, hogy megakadályozzák az üzletelést a piszkos pénzekkel, illetve a pénzmosást.

A gyémántipar szemszögéből azonban egzisztenciális kérdéssé vált, hogy a hitelezők a szigorúbb pénzmosás elleni szabályokra hivatkozva megszabadulnak nem kívánt ügyfeleiktől – írja a Politico.

Shashin Choksinak, az antwerpeni székhelyű Swati Gems tulajdonosának már kétszer szüntették meg a helyi bankszámláját. Most a Bank of India tengerentúli szolgáltatásait kénytelen használni. Ezekért viszont olyan magas költségeket számolnak fel, ami megfelel egy teljes család éves nyaralásának.

„Hogyan kereskedhetek bankszámla nélkül? Ha vásárolok valakitől, nyilván fizetnem kell” – tárta szét a kezét a gyémántkereskedő az antwerpeni World Diamond Center irodáiban. Ha a vételár meghaladja a háromezer eurót, a valamivel több mint egymillió forintot, akkor már nem fizethet készpénzben, hanem kizárólag banki utalással.

„A gyémántkereskedelemben háromezer euró a semmivel egyenlő. Tavaly legfeljebb két-három számlát kaptam ilyen alacsony összegről” – panaszolta Choksi, és elmagyarázta, hogy az összes többi számlája ennél a limitnél sokkal nagyobb. És azokat kizárólag bankszámláról egyenlítheti ki.

Diamonds may still be a girl's best friend — but are they an enemy of banks?



