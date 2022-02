A Fidesz korábbi pártcsaládja szervez Pegasus-meghallgatást

A megjelent közlemény szerint a Pegasus kémszoftver fenyegetést jelent a demokráciára és a jogállamiságra. Az online eseményen európai parlamenti képviselők, szakértők tekintik át a politikai és jogi kihívásokat, amelyek abból fakadnak, hogy a gyanú szerint a kémszoftvert többek között a politikai ellenzék, a demokratikus intézmények, illetve újságírók ellen használhatták fel.

Azt is írták: a meghallgatás hozzájárul a februári plenáris vita, valamint a témában születendő jelentés előkészítéséhez is. Továbbá segít annak meghatározásában is, hogy uniós szinten milyen további lépéseket lehet tenni

a demokrácia, a jogállamiság, az állampolgárok jogainak védelme érdekében a hasonló fenyegetésekkel szemben.

A Fidesz korábbi pártcsaládja által szervezett eseményen felszólal Jeroen Lenaers holland EP-képviselő, az EPP-frakció belügyi szóvivője, Andrzej Halicki lengyel EP-képviselő, a LIBE-szakbizottság elnöke, Laurent Richard és Sandrine Rigaud, a Forbidden Stories igazgatója, valamint főszerkesztője, Roman Giertych ügyvéd, Szabó Máté, a TASZ szakmai igazgatója és Bill Marczak, az University of Toronto kereteiben működő Citizen Lab kutatója.

Az újságírók, ügyvédek és ellenzékiek illegális állami megfigyelése teljesen elfogadhatatlan, a Pegasus kémprogramot törvénytelenül használó uniós tagállamok kormányait felelősségre kell vonni

– jelentette ki Jeroen Lenaers, a néppárti frakció belügyi szóvivője, a meghallgatás egyik szervezője a Népszavának.

A Pegasus-botrány 2021 júliusában robbant ki, a magyar vonatkozását a Direkt36 írta meg: ellenzéki politikusokat, közéleti személyiségeket és újságírókat figyelhettek meg az izraeli kémszoftverrel.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a tavaly nyáron indított vizsgálatának megállapításait idén januárban hozta nyilvánosságra: e szerint a hatóság nem tárt fel jogellenes adatkezelést a vizsgált adatkezelőknél, a jelentés érdemi részét 2050. december 31-ig titkosították.

(via eppgroup.eu/Népszava)

(Borítókép: Shutterstock)