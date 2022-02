Pozitív lett szerdán Janez Jansa szlovén miniszterelnök koronavírustesztje. Ezt a kormányfő közölte Twitter-oldalán, amihez fotót is mellékelt a gyorsteszt eredményéről.





Dve leti smo se uspešno izogibali #koronavirus. Včeraj pri samotestiranju pozitivna oba fanta, moj test negativen. Danes žal tudi moj +. Pa vsi klasični simptomi. Zaenkrat milejši. Naj tako ostane. pic.twitter.com/4c2lEn1oHZ — Janez Janša (@JJansaSDS) February 9, 2022

Bejegyzésében azt írta: a koronavírus összes tipikus tünetét tapasztalja magán, bár mind enyhék. „Maradjon is így” – tette hozzá.

Janez Jansa a posztban azt is leírta, hogy a családja „két évig sikeresen elkerülte a koronavírust”, egészen keddig, amikor mindkét fiának a tesztje pozitív lett. Maga a kormányfő még kedden is negatív volt, de szerdára a gyorsteszt már nála is pozitív eredményt mutatott.

Janez Jansa már régóta Orbán Viktor szövetségesének számít. Ezzel összefüggésben épp a minap tartottak egy tüntetést a magyar trikolórral Szlovéniában.

(via MTI)