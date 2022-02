XVI. Benedek pápa bocsánatot kért azért, ahogy a szexuális zaklatási ügyeket kezelte

Egy független jelentés 2020. január 20-án, négy papi szexuális zaklatási ügyben hozott döntéseivel kapcsolatban is erősen kritizálta a visszavonult pápát. A jelentés egy ügyvédi irodából származik, amelyet a Német Katolikus Egyház bízott meg azzal, hogy a Münchenben 1945. és 2019. között kezelt egyházon belüli szexuális zaklatási ügyeket vizsgálják ki – közölte az NBC News. XVI. Benedek pápa kedden válaszolt a kritikákra.

Nagy felelősségem volt a katolikus egyház felé. Annál is nagyobb fájdalommal tölt el a sok zaklatási, bántalmazási eset, ami az én időm alatt történt különféle helyeken. Mindez még inkább megérteti velem is, hogy az ilyen eseteket sokan elhanyagoljuk, nem kezeljük elegendő felelősségtudattal, pedig nagyon gyakran megesett, és sajnos meg is fog a jövőben. Sajnos utólag csak szégyenem és együttérzésem tudom kifejezni az érintettek és szeretteik felé, valamint szívből esedezem bocsánatukért.

– nyilatkozta a 94 éves, visszavonult pápa.

A jelentés azért hibáztatta a volt pápát, mert négy zaklatási ügy esetében is helytelen vezetői magatartásával elbukott abban, hogy megfékezze a papokat a további szexuális bűnök elkövetésében – ezért akadtak visszaeső bűnösök is közöttük, még akkor is, ha valamelyiküket el is ítélték korábban. 1945 és 2019 között Münchenben négyszázkilencvenhét áldozatot és 235 elkövetőt számolt össze a vizsgálattal megbízott ügyvédi iroda.

München jelenlegi érseke, Reinhard Marx bíboros minden elődje nevében bocsánatot kért az évtizedek alatt felgyülemlő rengeteg zaklatási ügy miatt, még januárban.

Benedek pápa ügyvédjei elemzési hibákra hivatkozva igyekeznek a vizsgáló ügyvédi iroda jelentésében foltot találni. Úgy vélik, nem álltak elő bizonyítékokkal arról, hogy a volt pápa valóban tudott az elkövetett szexuális bűnökről.

A Vatikán erősen védelmezi Benedek pápa becsületét, elsősorban arra hivatkozva, hogy ő volt az első olyan pápa, aki személyesen találkozott zaklatások áldozatával, és ideje alatt új, szigorú szankciókat vezetett be az elkövetőkkel kapcsolatban. Arra késztette az egyházat, hogy az ilyen esetek során mélyebb alázatot és megbánást tanúsítson. A volt pápa emiatt háláját fejezte ki a jelenlegi Ferenc pápa felé.

Különösen lekötelezve érzem magam Ferenc pápa bizalma és támogatása miatt! Nemsokára engem is elér a végső ítélet, és bár hosszú életemre visszatekintve van okom remegni is, lényegében örömmel és Isten iránti bizalommal nézek előre, tudván, hogy igazságos ítéletben lesz részem.

– zárta gondolatait XVI. Benedek pápa.