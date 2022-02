Videó: kis híján halálos balesetet okozott az önvezető Tesla

A baleset még 2020 augusztusában történt Észak-Karolina államban, Nash megyében. Akkor írtunk is róla, viszont a balesetről készült felvételt csak most hozták nyilvánosságra.

A Teslát vezető férfi a mobilján nézett filmet, miközben az autója nekicsapódott egy rendőrautónak. Az ütközés olyan erejű volt, hogy az álló rendőrautó dominószerűen meglökte az előtte állót, és ez az autó volt az, ami kis híján elütött egy katonát és egy rendőrt, amint az a videón látható:





A baleset után Nash megye rendőrsége azt írta, hogy az incidensből akár halálos baleset is lehetett volna.

Az orvosként dolgozó sofőrt a baleset után letartóztatták, és vádat emeltek ellene, de az ügyben még nem született ítélet.

Az efféle balesetek egyébként nem számítanak ritkaságnak: az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma többtucatnyi ehhez hasonló esetet vizsgál már, amelyek legalább 17 ember sérüléséért és egy halálesetért felelősek. Ezek többsége a fentihez hasonlóan éjszaka történt.

Ezeknek a rendszerek közül egyik sem önvezető, ezek valójában csak a vezetést segítő rendszerek

– mondta egy önvezető autókkal foglalkozó szakértő, Sam Abuelsamid.

Kifejtette: ez azt is jelenti, hogy a sofőrnek akkor is állandóan figyelnie kell az utat, ha be van kapcsolva a funkció. Így a fenti balesetet okozó Tesla járműnél is figyelnie kellett volna a sofőrnek, és a jármű kormányán kellett volna tartania a kezét – tette hozzá.

A gyártók néha talán túlértékelik azt, hogy mire képesek ezek a rendszerek, arról pedig nem beszélnek, hogy mire nem képesek

– mondta a szakértő, aki arra is kitért, hogy egyebek mellett az is komoly problémát jelent, hogy a Teslák kamerái, szenzorai nem működnek megfelelően éjszakai vezetésnél.

Az egyre gyakoribb balesetek miatt már az is felmerült, hogy nyomozást indíthatnak a Tesla ellen.

