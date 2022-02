Jönnek a titkos szankciók, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozott Jan Lipavský cseh külügyminiszterrel, Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszterrel és Ivan Korčok szlovák külügyminiszterrel. A találkozót a három európai országot egyesítő slavkovi hármak elnöki tisztségét betöltő Csehország kezdeményezte.

Az ukrán elnöki hivatal közleményéből kiderült, hogy Volodimir Zelenszkij tájékoztatta a külügyminisztereket a jelenlegi biztonsági helyzetről. A miniszterek egyöntetű támogatásukat fejezték ki Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, hangsúlyozva teljes és vitathatatlan jogát, hogy önállóan határozza meg saját biztonságának biztosítási módjait és válasszon védelmi szövetségeket. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta Ukrajna védelmi támogatásának megerősítését.

Az államfő méltatta, hogy Csehország, Ausztria és Szlovákia teljes értékű diplomáciai jelenlétet tart fenn Kijevben, és azt is, hogy nem estek pánikba az orosz–ukrán konfliktus miatt, és nem kezdeményezték a diplomaták kimenekítését az országból. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta az Ukrajna és az Európai Unió közötti gazdasági integráció további elmélyítésének fontosságát, különös tekintettel a kereskedelmi megállapodások megújítására.

Jan Lipavský, Alexander Schallenberg és Ivan Korčok egyöntetű véleménye, hogy Ukrajna biztonsága elválaszthatatlan Európa biztonságától. Véleményük szerint ha Ukrajnában nincs béke, Európában sincs.

Az ukrán elnök a héten tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel is. A francia vezető szerint most van lehetőség rá, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások kimozduljanak a holtpontról, és lát konkrét javaslatokat is a feszültség enyhítésére.

Döntöttek a szankciókról, csak nem ismertetik előre

Kemény válaszlépésekre készülhet Oroszország, ha megtámadja Ukrajnát, de a lehetséges büntetőintézkedéseket nem hozzák nyilvánosságra – jelentette ki Olaf Scholz német kancellár Berlinben. Mette Frederiksen dán kormányfővel folytatott megbeszélése után, kettejük közös tájékoztatóján elmondta: Európa, az Egyesült Államok és a NATO-tagországok nagyon hatásos szankciókat készítettek elő az Ukrajna elleni orosz agresszió esetére.

Azt, hogy ezeket az intézkedéseket nem ismertetik előzetesen, a kancellár észszerűnek nevezte, mert szerinte a lehetséges reakció erejét részben az adja, hogy nem lehet felmérni, mi minden tartozhat bele. Kiemelte: a Nyugat eddigi tevékenysége eredményes, mert Moszkva megértette, hogy a szankciók egységesek és hatásosak lennének, de „túl korai azt mondani, hogy megoldódtak a problémák” – számolt be az MTI.