Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentette, hogy

minden járványügyi korlátozást, beleértve a pozitív tesztet követő karanténkötelezettséget is eltöröljük két héten belül

A miniszterelnök egy hónappal előrébb hozta a tervezett enyhítést, annak ellenére, hogy több más országban is egyre szigorúbbak a járványügyi korlátozások. Boris Johnsont több szakértő is arra figyelmeztette, hogy ezzel hamisan azt üzenheti, hogy véget ért a járvány. A jótékonysági szervezetek szerint az enyhítés veszélyeztetheti a krónikus betegeket.

A miniszterelnökségi hivatal továbbra is azt javasolja, azok, akiknek pozitív a teszteredményük, maradjanak otthon. A karanténban lévők jelenleg akkor hagyhatják el az otthonukat, ha az ötödik és hatodik napon is negatív teszt eredményt produkálnak – számolt be a The Guardian.