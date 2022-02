Hiába könyörögtek a tudósok, feloldották a korlátozásokat

Szinte az összes járványügyi korlátozást feloldották Svédországban, dacára annak, hogy a tudósok arra kérték a kormányt: egyelőre várjanak ezzel.

A svéd kormány már a világjárvány kezdete óta külön úton jár a járványvédelmi politikában, és csak a legritkább esetben vezetett be korlátozásokat. Most viszont úgy döntöttek, hogy még azokat is feloldják, amelyeket tavaly ősszel, az omikron-variáns megjelenése után bevezettek.

A kormány a múlt héten jelentette be, hogy véget vetnek az intézkedéseknek és kinyilvánítják azt, hogy náluk véget ért a járvány, mivel a vakcinák és az omikron-variáns által okozott enyhébb betegségek miatt csökkent a kórházban kezeltek és a halálozások száma.

Ahogy ezt a járványt ismerjük, én azt mondanám, hogy vége van

– mondta ezzel kapcsolatban Lena Hallengren egészségügyi miniszter, majd gyorsan hozzátette: valójában azért még nincs vége a járványnak, csak abban az értelemben, hogy nagyobb változások már nem várhatóak, ezért nem lesz szükség újabb korlátozásokra.

Szerdán pedig meg is történt a korlátozások feloldása, ráadásul a skandináv országban mostantól kezdve nemcsak ennek mondtak búcsút, hanem az ingyenes tesztelésnek is, ami a töredékére vetheti vissza a napi tesztek számát.

A kormány annak ellenére döntött így, hogy még mindig sok a fertőzött és továbbra is nagy nyomás hárul az ország kórházaira. Erre a tudósok is figyelmeztették a politikusokat, de hiába.

Egy kicsivel több türelmünk kellene legyen, még egypár hetet várni kéne

– mondta Fredrik Elgh, az Umeai Egyetem virológus professzora a korlátozások feloldásáról. „Ahhoz pedig lenne elég pénzünk, hogy folytassuk a teszteléseket” – tette hozzá.

(Reuters)