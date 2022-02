Szinte a vírusnál is fertőzőbb az új netes őrület, a szókirakós Wordle

A Wordle elnevezése önmagában szójáték. Névadója Josh Wardle, egy New York-i szoftvermérnök első változatát még 2013-ban írta meg, aztán a világjárvány idején leporolta barátjának, aki imád a szavakkal játszani. Eredeti változata csak egy weboldalon lelhető fel.

A szabályai rendkívül egyszerűek: hat próbálkozásból kell kitalálni az adott nap titkos, ötbetűs szavát. Az első sor kitöltése után a Wordle annyiban segít, hogy mely betűk szerepelnek – és ha igen, megfelelő helyen állnak-e a feladványban.

A játék ingyenes és reklámmentes. A cél a legkevesebb próbálkozással eljutni a megfejtésig, segítségként a mezők színe változik.

Ha például a keresett szó például a JÁTÉK, a versenyző pedig az első sort a JOGAR szó beírásával kezdi, akkor a J betű mezője zöldre vált. Ez azt jelenti, hogy a rejtvény tartalmazza a J betűt, méghozzá a megfelelő helyen. Amennyiben a játékos az első sorba a TOJÁS szót pötyögi be, akkor a J és Á sárgára vált, ami arra utal, hogy titkos szó ezt a két betűt tartalmazza ugyan, csak éppen nem állnak a megfelelő helyen. Minden olyan betű, amely nem szerepel a feladványban, szürkére változik.

Hát ennyi. A Wordle egyszerűsége miatt magával ragadó. Szinte mindenki számára.

