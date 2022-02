Magyarországra jöhet Donald Trump?

Március 25-én és 26-án rendezik meg az amerikai republikánus tábor Conservative Political Action Conference (CPAC) elnevezésű konferenciáját Budapesten a Várkert Bazárban. A szervező, a budapesti székhelyű Alapjogokért Központ azt szeretné, ha Donald Trump volt amerikai elnök is részt venne az eseményen. A Guardian információi szerint a felkérés már el is ment az Egyesült Államok 45. elnökének, aki még nem válaszolt a meghívásra.



Az 1821-ben alapított baloldali brit lap szerint a Fideszben nagyon szeretnék, ha Trump márciusban Budapestre látogatna. Ha ez megtörténik, a látogatás Donald Trump első komolyabb útja lenne az Egyesült Államokon kívül a 2020-as választások elvesztése óta.

Egy név nélkül idézett Fidesz-közeli forrás szerint a volt amerikai elnök személyes látogatása jelentős lökést adna a Fidesz kampányának. A lap szerint Orbán Viktor 12 éves, folyamatos miniszterelnöksége alatt az ellenzék egységes indulása miatt idén a legnagyobb kihívással néz szembe.

Ezek a látogatások óriási befolyást gyakorolnak a magyar konzervatív közösségre, mert [Trumpot] ikonnak tekintik, aki erős ellenszélben töltötte elnöki posztját

– idézte a Guardian a meg nem nevezett forrását.

Egy szintén meg nem nevezett volt republikánus munkatárs azt mondta a brit lapnak, hogy Trump köztudottan attól tart, hogy külföldi utazása alatt elkapja a Covidot, és lehet, hogy inkább nem utazik.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy

A CPAC HUNGARY FŐ SZÓNOKÁNAK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKÖT KÉRTÉK FEL,

de a sok száz résztvevő között kiemelt külföldi és hazai előadók is lesznek, így már elfogadta a meghívást Spanyolországból Santiago Abascal Conde, a jobboldali VOX párt elnöke, valamint a brazil elnök fia, Eduardo Bolsonaro is.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója korábban arról beszélt, hogy a rendezvényre amerikai szenátorok, kongresszusi képviselők, az ottani szellemi élet sok jeles képviselője, európai kutatóintézetek vezetői és újságírók is érkeznek. Meghívtak továbbá jobboldali európai vezetőket, politikusokat és európai parlamenti képviselőket is.



Legutóbb Orbán Viktor és Donald Trump januárban beszélt egymással. A telefonos egyeztetésen a volt amerikai elnök gratulált a magyar gazdaság kiemelkedő eredményeihez, és kifejtette: drukkol Orbán Viktornak a soron következő parlamenti választáson.



Korábban az Index számolt be a Politico alapján arról, hogy Orbán Viktort támogatja a 2022. áprilisi magyarországi parlamenti választásokon Donald Trump. A republikánus exelnök szerint

Orbán Viktor igazán szereti az országát, biztonságot akar adni az embereinek. Csodálatos munkát végzett Magyarország megvédésében, az illegális bevándorlás megállításában, a munkahelyteremtésben és a kereskedelemben, és meg kell adni neki az esélyt a folytatásra a következő választáson. Ő egy erős vezető, akit mindenki tisztel, élvezi a teljes támogatásomat, hogy újra megválasszák miniszterelnöknek!

– hangzik a közlemény.

A támogatással Trump azt a szívességet viszonozná, amelyet Orbán Viktortól kapott, aki 2016-ban elsőként biztosította őt a támogatásáról az Európai Unió vezető politikusai közül.

(Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban 2019. május 13-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)