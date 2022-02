Ő a leggazdagabb a szórakoztatóiparban

Peter Jackson filmrendező 2021-ben – elsősorban vizuális effektekkel foglalkozó – cégének, a Weta Digitalnak egy részét eladta a Unity Software-nek egymilliárd-hatszázmillió amerikai dollárért, ezen ő maga hatszázmillió dollárt keresett, ami több, mint száznyolcvanmilliárd forintnak felel meg, valamint további háromszázhetvenötmillió dollár értékben kapott részvényeket.

Az új-zélandi filmrendező így 2021-ben a harmadik emberré vált a történelemben, aki a filmkészítésből lett dollármilliárdos – közölte az MTI a The Guardian online pénteki kiadására hivatkozva.

A Forbes listája szerint a top 10 leggazdagabb, a szórakoztatóiparban tevékenykedő ember közt ott van Bob Dylan, Paul Simon és Bruce Springsteen is, akik eredeti felvételeik eladásából gazdagodtak meg legjobban. Springsteen állítólag ötszázmillió dollárt kapott a Sony Musictól a jogokért cserébe.

Trey Parker és Matt Stone, a South Park animációs sorozat készítői a hatodik helyen állnak kettőszáztízmillió dollár összvagyonnal. Hatéves, kilencszázmilliós szerződést kötöttek a Paramount+ streamingszolgáltatóval több film elkészítésére is.

Kanye West, Jay-Z zenészek és Dwayne Johnson színész is a tízes listán vannak, főleg reklámszerepléseiknek köszönhetően. Reese Witherspoon amerikai filmszínésznő volt 2021-ben a legjobban kereső nő a szórakoztatóiparban. Tizenkettedik helyezést ért el. A Hello Sunshine főleg női történetekkel foglalkozó produkciós cége száztizenötmilliós bevételt hozott, a The Morning Show-ban játszott szerepe pedig húszmilliót hozott neki.

(Borítókép: Peter Jackson 2018. november 27-én. Fotó: Anthony HARVEY / AFP)