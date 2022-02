Éppen 110 éve, hogy Kínában lemondatták az utolsó császárt

Pu Ji, uralkodói nevén Hszüan-Tung, 1912. február 12-én mondott le a kínai császári címről. Ezzel Kína történelmében óriási változás következett be, ugyanis a mintegy két évezredes császári időszak végérvényesen lezárult. Bár az uralkodó lemondatása után is a császári palotában lakhatott, később elhagyta Pekinget, és egy japán bábállam elnökévé, majd később császárává nevezték ki. Pu Ji idővel felvette a Henry nevet, nyugaton ezen a néven vált ismertté. Az utolsó császár önéletrajzából film is készült, Az utolsó kínai császár voltam címmel.