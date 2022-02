Kamilla hercegné még nem lélegezhet fel, Harry herceg könyvéből sok minden kiderülhet

Szakújságírók attól tartanak, hogy Harry herceg korábban bejelentett visszaemlékezéseinek megjelenése veszélyeztetni fogja a trónörökös, Károly herceg feleségének, Kamilla cornwalli hercegnének jövőbeli királynéként való elfogadását – írja a Geo News.

Harry még mindig nem szólalt meg, nyilván alaposan át akarja gondolni a nyilatkozatát, és mindazt, amit majd abba beleérthetnek. Következtethetünk arra, hogy Vilmos már elfogadta Kamillát, Harry pedig még nem?

− mutatott rá Dan Wootton újságíró a GB News adásában.

Mint azt megírtuk, II. Erzsébet királynő platinaévfordulója alkalmából adta ki azt a közleményét, amelyben kinyilvánította azt az óhaját, hogy majdani halálát követően nemcsak a fia, Károly herceg vegye fel a királyi, hanem felesége, Kamilla hercegné is a királynéi címet.

A briteket mindig is foglalkoztatta a kérdés, hogy Kamilla hercegné valaha királyné lesz-e. A hercegnével szembeni előítéletek főképp abból fakadnak, hogy köztudott: Károly hercegnek már abban az időben is viszonya volt vele, amikor még házasságban élt Diana hercegnővel, akit a nép hercegnőjének is neveztek.

Igazából hárman voltunk ebben a házasságban, szóval ez már egy kicsit sok volt

– nyilatkozta egy interjúban Diana hercegnő még a kilencvenes években.

Harrynek most egy kicsit felnőttebbnek kell lennie, de észben kell tartanunk, hogy amikor az édesanyja meghalt, még csak 12 éves volt. Nyilván érzelmileg nagyon nehéz volt elfogadnia Kamillát. Bár ő soha nem erőltette a mostohaszerepet

− fejtegette a királynő bejelentését követően Dan Wooton. Hozzátette: nincs az embereknek olyan benyomásuk, hogy Harry különösebben el lenne ragadtatva Kamillától, de majd kiderül, mit ír róla a könyvében.