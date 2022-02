Bekeményítenek a kamionosok: Kanadában határátkelőt, a franciáknál sugárutakat foglaltak el

Már harmadik hete tartanak a tiltakozások Kanadában, azonban a demonstráció most új szintre lépett: a mozgalom résztvevői elfoglaltak egy létfontosságú hidat, ezzel szinte megbénítva az amerikai határátkelést Kanadába. A „szabadságkonvoj" mozgalom követői a világ több pontján is hallatnak magukról, annak ellenére, hogy sok helyen betiltották a akcióikat.

Már harmadik hete tartanak a tüntetések Kanada több városában. Nemrégiben az ontariói rendőrök kivonultak, hogy felszámolják azt a megmozdulást, amellyel a tüntetők elfoglaltak és megbénítottak egy létfontosságú amerikai–kanadai határátkelőt. A „szabadságkonvoj" mozgalom a világ több nagyvárosában is megjelent már, Párizsban és Rómában már be is tiltották a kormány- és a kötelező oltások elleni demonstrációkat, de már Ausztráliában is megjelentek.

Az ottawai rendőrség szerint már több mint 4000 tüntető tartózkodik a kanadai fővárosban. A rendőrök egyben felhívták a figyelmet a biztonsággal kapcsolatos aggodalmakra, amelyek a tüntetők agresszív, törvénytelen magatartására vezethetők vissza. Kanadában egyébként a fuvarosok mintegy 90 százaléka be van oltva.

Az ontariói rendőrség szombat reggel közölte, hogy megkezdődtek az intézkedések az elfoglalt hídnál, amely kulcsfontosságú kereskedelmi folyosó detroit irányába.

A rendőrök a híd egyik lábánál léptek akcióba, közölték, hogy elvontatják és megbírságolják a tüntetők járműveit – ekkor néhány jármű elhagyta a helyszínt, majd később a tüntetők gyalog jöttek vissza. A tiltakozók a helyszínre sátrakat hoztak és grillezni kezdtek. A rendőrök ekkor jelezték, hogy letartóztatják őket, amennyiben nem távoznak. Egyes források szerint kora délutánra a tüntetők száma már jóval meghaladta a rendőrökét.

Doug Ford, Ontario tartomány miniszterelnöke szükségállapotot hirdetett még pénteken, és figyelmeztette a tüntetőket a súlyos következményekre, beleértve a 78 500 dollárig terjedő pénzbírságra és az esetleges börtönbüntetésre. hangsúlyozta, hogy törvénytelen a híd forgalmának blokkolása.

Azonban nem csak Kanadában okoz fennakadásokat a mozgalom, Párizsban a Champs-Élysées egyes részeit is tüntetők torlaszolják el, miután elfoglalták a főváros legismertebb sugárútjának egyes részeit és a Diadalív körüli körforgalmat. Mindez úgy történt, hogy korábban a francia hatóságok betiltották az oltásellenes tüntetéseket, és több mint hétezer rendőrt telepítettek a város több pontjára.

Számos európai országban indultak el konvojok a fővárosok felé, Hollandiában például leállt a forgalom Hága egyes részein az egymás mögött álló járművek miatt. De még jóval távolabb, Ausztráliába és Új-Zélandra is eljutott a mozgalom, ott is tüntetők ezrei tiltakoznak az oltással kapcsolatos intézkedések ellen.

