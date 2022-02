Az ukránok hidegvérrel üzennek Putyinnak

Az átlag ukrán sem tud többet annál, mint amit a sajtóban olvas, de az ukrán fővárosban higgadtság honol, hiába gerjeszti a pánikhangulatot a nyugati sajtó. Az emberek felkészültek a legrosszabbra, de amire nincs hatásuk, amiatt nem őrlődnek. Az Index forrása sem idegeskedik, szerinte a Kremlnek a hadseregnél kifinomultabb eszközei vannak arra, hogy elérje, amit akar, Ukrajnával, és egyre több jel utal arra, hogy el is fogja érni céljait. Méghozzá a Nyugat hozzájárulásával.

Szombaton több ezren tüntettek Kijev belvárosában, üzenve Moszkvának, hogy ha az orosz hadsereg megindul az ukrán főváros ellen, nem fogják megadni magukat, a végsőkig kitartanak.

„Halál a megszállókra” – volt olvasható az egyik transzparensen.

A tüntetők üzenete egyértelmű, azonban harcias attitűdjük nem képviseli a kijevi közhangulatot.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Putyin szörnyű dolgokra képes, de még ő sem annyira bolond, hogy lebombázza Kijevet

– mondta a Guardiannek egy nő, aki a tüntetés környékén sétált.

Ha valami nincs Kijevben, az a tömegpánik, de azt sem lehet mondani, hogy az embereket hidegen hagyja az orosz katonai fenyegetés. A hatóságok már kiadták a tájékoztatást arról, hol találhatóak az óvóhelyek, ha bombák kezdenének hullani az égből, a harciasabb civileket folyamatosan képzik a fegyverhasználatra, megugrott a fegyvertartásiengedély-kérelmek száma, de az átlag ukrán is csak annyit tud a Kreml szándékairól, amit a sajtóban olvas.

Mindazonáltal szemléletes, hogy a hotline.ua internetes bolt kimutatása szerint az utóbbi hetekben ezek a top 10 legkelendőbb termékek:

konzervétel,

napelemes töltőkészülék,

rádió, rádiós adóvevő,

hátitáska,

GPS,

víztisztító filter,

túracipő,

vodka, lámpa, fűtőtest,

autós csomagtartó,

iránytű,

elsősegélydoboz.

Ez rámutat arra, amire mások mellett az Európai Unió is figyelmeztet, hogy egy orosz támadás esetén menekültáradatra lehet számítani, főként nyugati irányba.

A Nyugat csak megállapodott Putyinnal

A szombati tüntetésen az egyik legnagyobb transzparens szemlélteti a legjobban, hogy mennyire nehéz helyzetbe került Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Hülyeség az egész, ezt a Nyugat erőlteti, hogy rákényszerítsék az elnököt arra, hogy végrehajtsa a minszki megállapodásokat

– idézte egy katonai tisztségviselő ismerősét az Indexnek nyilatkozó ukrajnai cégcsoportvezető, Olha, aki tevékenységéből fakadóan meglehetősen nagy ismerősi körrel bír.

Ezt látszik az is alátámasztani, hogy miután Moszkvában tárgyalt Putyinnal, Emmanuel Macron francia elnök azzal a javaslattal érkezett Kijevbe, hogy hajtsák végre a minszki megállapodásokat, mert csak az tudja garantálni a békét.

Ha Zelenszkij ebbe belemegy, azzal politikai öngyilkosságot követ el, és még a végén újra kivonulnak az emberek az utcára, és megbuktatják az adminisztrációját. aztán jöhet az oroszokkal kevésbé ellenséges elnök, és Moszkva nyert.

Hogy mi a gondja Kijevnek a megállapodással – amelyet az éppen hazaárulással vádolt előző ukrán elnök, Petro Porosenko írt alá –, ebben a cikkben fejtettük ki.

A katonai tisztségviselő meglátása szerint az orosz támadásról szóló folyamatos hisztériakeltés a már így is gyengélkedő ukrán gazdaságban válik a leginkább érezhetővé. Egy katonai intervencióval fenyegetett országból inkább kiviszik a tőkét, és nehéz oda befektetőket vonzani. Az ukrán valuta, a hrivnya is gyengélkedik, és a bizonytalanság miatt nem is tud erősödni.

Olha, aki a gazdasági mutatókban kifejezetten érdekelt, rámutatott, hogy Zelenszkij nem véletlenül telefonálta körbe a Nyugatot az utóbbi hetekben, a cégvezető gyanúja szerint a szavakban Ukrajnát támogató „szövetségeseket.”

Ha Zelenszkij nem hajtja végre a minszki megállapodásokat, azt a gazdaság fogja megsínyleni, és mivel Ukrajnát oligarchák uralják, a gazdasági elit nem fogja jó szemmel nézni, hogy csökken a pénztárcája volumene. Ez esetben belülről fognak nyomást gyakorolni az elnökre, hogy tegyen eleget a Kreml akaratának. És akkor megint Moszkva nyert, ráadásul úgy, hogy egy puskát nem sütött el.

Könnyű zseniális politikusnak lenni ekkora hadsereggel

A Kreml nem akar háborút – állapítják meg szakértők, amit azzal indokolnak, hogy egyrészt túl nagy veszteséggel járna, másrészt a hadsereg bevetésénél sokkal kifinomultabb eszközei vannak arra, hogy Ukrajnát visszaterelje saját befolyási övezetébe.

Zelenszkij nem véletlenül inti nyugalomra az ukránokat, és sem ő, sem az ukrán fegyveres erők tisztviselői nem állítottak olyat, amit a nyugati média harsog, azaz azt, hogy az oroszok bármelyik pillanatban támadhatnak.

Már csak azért sem, mert bár az oroszok valóban nagymértékű csapatösszevonást hajtottak végre az ukrán határ környékén, nincs sem a gyakorlatokban, sem a katonák számában semmi rendkívüli

– idézte a katonatisztet Olha.

A Kreml politikájából egyre inkább az látszik kirajzolódni, hogy Oroszország a kelet-ukrajnai szakadár népköztársaságokon – amelyek Olha leírása szerint katonai diktatúrák – keresztül igyekszik eljutni a kijevi törvényhozásba, így pedig 2014 óta nem látott befolyásra szert tenni az ukrán politikában.

A minszki megállapodások ugyanis előírják, hogy a gyűjtőnevén Donyec-medencének vagy Donbasznak (ezalatt a szakadár területeket értjük ebben a cikkben) különleges státuszt kell adni, amit az ukrán alkotmány módosításával lehet megtenni. Ezután ott választásokat kell tartani, amivel Kijevnek az a baja, hogy jól tudja:

Moszkva emberei kerülnének hivatalba, onnan pedig a kijevi törvényhozásba mint a „népköztársaságok” képviselői.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol a putyini politikáról a geopolitikai színpadon, Olha leszögezte:

Könnyű briliánsnak lenni, amikor ennyi fegyvere van valakinek.

Keleten a helyzet változatlan

Mivel Olha és családja maga is Kelet-Ukrajnából származik, és több cégük is van az immár szeparatista területeken, a cégvezető folyamatosan figyelemmel kíséri az ottani folyamatokat egy megbízotton keresztül.

Ezeket a területeket már nem lehet visszaintegrálni Ukrajnába, teljesen megváltoztak – meséli lemondóan. Emlékeztetett, hogy szinte már mindenki felvette az orosz állampolgárságot a Luhanszki és a Donyecki Népköztársaságban, és az utóbbi években egyre több orosz költözött a területre, felvásárolva a nyugatra menekülő donyecki származásúak hátrahagyott ingatlanjait. A tulajdonjogot pedig már nem fogod tudni igazolni, mivel ott más törvények uralkodnak, már ha egyáltalán vannak értelmes törvények – teszi hozzá.

Az említett megbízott, aki Luhanszkban őrzi a konfliktus miatt stagnáló cégeket, viszont a háborús fenyegetés fényében is végtelenül higgadt. Olha szerint vagy nem hiszi el, hogy az oroszok tényleg támadnának, vagy nem látja ennek semmi jelét. Pedig állítólag az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) amerikai és brit állampolgárságú megfigyelői már elmenekültek a kelet-ukrajnai konfliktusövezetből, tehát csak az oroszok ellenőrzik Ukrajna nemzetközileg elismert határait.

Szerintem ti nagyobb bajban vagytok ott Kijevben

– mondta a megbízott Olhának teljes nyugalommal.

Az Indexszel folytatott beszélgetése során Olha sem adta annak jelét, hogy félne egy háborútól, mivel ő sem lát rá esélyt. Jobb félni, mint megijedni – mondta arra, hogy a kijeviek érezhetően felkészültek minden eshetőségre, de nem pánikolnak. A fűtés- vagy az áramszolgáltatás akadozásától tart, de attól nem, hogy szétlőnék az ukrán fővárost.

Legalább az utóbbi hónapban nincsenek dugók Kijevben

– jegyezte meg humorosan, arra utalva, hogy vagy a koronavírus-járvány miatt maradnak az emberek otthon, vagy egyszerűen elkerülik vagy már elhagyták a várost.