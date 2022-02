A felek megegyeztek abban, hogy a herceg „jelentős” adományt juttatt el egy Virginia Giuffre-hez köthető áldozatsegítő szervezetnek – írja a bírósági határozatban David Boies, Virginia Giuffre ügyvédje. Hogy pontosan mennyit fizet, az egyelőre nem derült ki.

Virginia Giuffre azzal vádolta a herceget, hogy három alkalommal is szexuálisan zaklatta őt, amikor még kiskorú, 17 éves volt. A herceg a vádat mindvégig tagadta.

Ettől függetlenül a botrány miatt a herceget már a királyi családban betöltött tisztségeitől és katonai rangjától is megfosztották, miközben szinte mindenki elhatárolódott tőle a brit királyi családon belül és azon kívül is.

Nemrég még úgy volt, hogy a herceg megpróbálhat ellentámadásba lendülni, és bebizonyítani, hogy vádlója maga is nőket futtatott, ezért nem szavahihető. A herceg ügyének előkészítő tárgyalása március 10-én lett volna, ekkor Andrásnak vallomást is kellett volna tennie.

A megegyezésről szóló bírósági dokumentumban most azt is rögzítették, hogy András herceg „sosem akart ártani Virginia Giuffre-nek”, valamint hogy a herceg is elismerte, hogy a nő visszaélés áldozata volt, valamint hogy a nyilvánosság előtt is igaztalanul vádolták.

A dokumentumban ezután azt írták, hogy a herceg „mélységesen megbánta” a Jeffrey Epsteinnel való együttműködést, és ennek jeléül jelentős összeget adományoz annak az egyesületnek, amely a szexkereskedelem ellen küzd és az áldozatain igyekszik segíteni. András herceg ezenkívül elismerte Virginia Giuffre és a többi áldozat bátorságát is, „akik ki mertek állni magukért és másokért”.

Virginia Giuffre korábban egyébként Jeffrey Epsteinnel is kötött egy ötszázezer dolláros, ehhez hasonló megállapodást.

A herceg jogi képviselői a BBC megkeresésére közölték, hogy az ügyet ezzel lezártnak tekintik, a továbbiakban nem kívánják kommentálni. David Boies, Virginia Giuffre ügyvédje mindeközben azt mondta a PA hírügynökség megkeresésére: úgy véli, hogy a megállapodás ténye önmagáért beszél.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

(BBC)

(Borítókép: Christopher Furlong – WPA Pool / Getty Images)