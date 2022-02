Kevés az ápoló, tüntetnek az egészségügyi dolgozók

Tokióban mintegy tízezer új fertőzöttet diagnosztizáltak hétfőn – ez több ezerrel kevesebb esetet jelent, mintegy hete. A japán fővárosban heten haltak meg – írta a The Japan News. Japánban 80-90 ezer friss megbetegedést regisztrálnak naponta.

Tokióban és Japán 12 másik prefektúrájában szigorításokat rendeltek el a múlt héten, az ok: az omikron-variáns gyors terjedése. Japánban a járvány kezdete óta csaknem 3,9 millió új esetet regisztráltak, a halálos áldozatok száma meghaladta a húszezret.

Egy japán cég néhány napja jelentette be: piacra dob egy szájon át szedhető gyógyszert, amely hatékony lehet a koronavírus ellen. A Shionogi & Co. cég bízik abban, hogy márciusra akár egymillió darabot is előállíthatnak a tablettából.