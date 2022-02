Betiltanák a Pegasus kémszoftver használatát Európában

Az Európai Adatvédelmi Felügyelet (EDPS) betiltaná a Pegasus kémszoftver használatát az Európai Unióban – írja a Guardian. Az indoklás szerint az izraeli NSO Group által kifejlesztett szoftver titokban képes lehallgatni mobiltelefonokat. A hatóság úgy véli, hogy a szoftver nemcsak a titkosított üzenetek küldését és fogadását tudja megfigyelni, hanem képes hozzáférni az egyes képekhez és üzenetekhez is.

Egyre több az a bizonyítékok, amely alapján okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó szoftver példátlan kockázatot jelent és komoly károkat okozhat nemcsak az alapvető szabadságjogok, hanem a demokrácia és a jogállamiság működésében is

– olvasható az európai adatvédelmi biztos jelentésében.

Tavaly több médiaszervezet fedte fel, hogy a Pegasus szoftvert újságírók, aktivisták és politikusok ellen használták fel számos országban, Európában is.

A Guardian és 16 másik szervezet vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy több magas rangú vezetőt is lehallgattak, köztük a francia elnököt, Emmanuel Macront, valamint az Európai Tanács elnökét, Charles Michelt is. De mások mellett számos államfőt és kormányzati tisztviselőket, diplomatákat is megfigyeltek a szoftver segítségével.

Korábban sok ország elismerte, hogy megvásárolta a kémprogramot, valamint azt, hogy tárgyalásokat kezdeményezett az NSO-csoporttal a termék beszerzéséről. Mint ahogyan már beszámoltunk róla, Magyarországon több újságírót, aktivistát és ügyvédet is lehallgathattak a szoftverrel.

Kósa Lajos az RTL Klubnak tavaly novemberben beismerte, hogy az állam megvásárolta a szoftvert, de ezt később cáfolták, és az illetékes miniszterek azóta is hallgatnak az ügyben.

A Pegasus-ügyről nemrég egy 55 oldalas jelentést készített az adatvédelmi hatóság, amiről a HVG360-nak nyilatkozva Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos azt mondta, hogy ugyan konkrétumokat nem mondhat, de látta a bizonyítékokat. Ez alapján annyi jelenthető ki, hogy a sajtóban megjelent nevek között valóban vannak olyanok, akikkel szemben titkos információgyűjtés folyt.

A Guardian korábban azt írta, hogy a Pegasus magyarországi használatáról maga Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu akkori izraeli miniszterelnök egyik 2017-es találkozóján születhetett megállapodás.

Bár az NSO egyik korábbi alkalmazottja megerősítette, hogy Magyarország ügyfél, maga a cég azt is tagadja, hogy elfogadna utasításokat az izraeli kormánytól. Az Orbán-kormányzat határozottan cáfolja, hogy Magyarországon törvénytelen adatgyűjtés folyt volna. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Pegasus-botrányt politikai hisztériának nevezte.

Lengyelországban a Központi Korrupcióellenes Hivatal (CBA) még 2017-ben vásárolta meg a Pegasust. A Jog és Igazságosság Pártja, a kormánykoalíció vezető ereje viszont bojkottálta az ellenzék vezette tényfeltáró bizottságot, amelynek az lett volna a feladata, hogy kivizsgálja az érintett lehallgatásokat.

A szoftvert nem csak Európában használták – mint ahogy nemrég megírtuk, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is elismerte, hogy beszerezte a Pegasust. A szervezet indoklása szerint azért vásárolta meg a kémszoftvert, hogy „lépést tartson a fejlődő technológiával”, és csak korlátozott verziót vásárolt, hogy „tesztelje a terméket”. A nyomozó hatóság fogadkozott, hogy a Pegasust nem használta semmilyen műveletre.

A Pegasus használatát nem mindenki ítéli el

Franciaország európai ügyekért felelős külügyi államtitkára, Clément Beaune ugyan bírálta a megfigyelőszoftverek használatát, de kijelentette, hogy a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem érdekében szükség lehet olykor az egyéni szabadságjogok korlátozására is. Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa is kiállt Beaune megjegyzései mellett, de mint mondta, a bizottság régóta figyelemmel kíséri a Magyarországon és Lengyelországban indult vizsgálatokat.

Az Európai Parlament várhatóan áprilisban vizsgálóbizottságot állít fel a Pegasus unión belüli használatáról, és több magas rangú tisztviselőt, minisztert és politikust hívnak majd meg tanúskodni.

Az izraeli NSO Group érthető módon igyekszik kibújni a felelősség alól és sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta azt, hogy bizonyos országok megvették-e a szoftvert. Mint mondják, ragaszkodnak ahhoz, hogy eszközeik csak bűnözők és terroristák ellen használhatók. Árnyalja a képet, hogy az izraeli rendőrség nemrég beismerte, hogy követhettek el visszaéléseket a kémszoftverrel.

(via Guardian)

(Borítókép: JACK GUEZ / AFP)