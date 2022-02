Milliók maradhatnak humanitárius segély nélkül Jemenben

2014 óta nem szűnik a polgárháború Jemenben a síiták, akik Irán támogatását élvezik és az Abed Rabbó Manszúr Hádi elnökhöz hű csoportok között. A folyamatos, erőteljes belső zavargásokat természetesen a gazdaság is megszenvedi, így a helyi állampolgárok átlag életszínvonala is nagyot romlott a korábbihoz képest. Az ENSZ-nek jelenleg azon kell mérlegelnie, hogy a jemeni éhezőktől megvonja-e az élelmiszerellátást, valamint azon is, hogy felfüggessze a humanitárius forrásokat szállító repülőjáratokat.

Januárban az ENSZ a legfontosabb humanitárius programok közel kétharmadát függesztette fel, vagy állította le teljesen. Többnyire pénzügyi okok miatt. Jemenben ennek hatására akár hárommillió ember ivóvízellátása is megszakadhat, továbbá például a szexuális bűncselekmények ellen létrehozott programokat is leállították.

Az ENSZ jemeni különmegbízottja, Hans Grundberg hangsúlyozta, hogy a légicsapások gyakorisága jelentősen megszaporodott és a januárban történt bombázás a fővárosban, a szaadai börtönben hiába a legsúlyosabb az elmúlt három évben, akkor is csak egy a sok közül. Az ENSZ adatai szerint csak januárban a harcok több mint 650 civil áldozatot követeltek – írta az MTI.

Jemen a 2021-re ígért, 3 milliárd 85 millió amerikai dollár összegű támogatásból csupán 2 milliárd 27 milliót kapott meg, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős irodája szerint. Ez a legalacsonyabb összeg 2015 óta. Az ENSZ Svédországgal és Svájccal együtt tart adományozó konferenciát Jemen javára.