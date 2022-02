Svájc csütörtöktől feloldja a koronavírus miatt bevezetett valamennyi korlátozó intézkedését – jelentette be a kormány szerdán.

A Guardian beszámolója szerint a most bejelentett lazítások értelmében az üzletek, az éttermek és a kulturális intézmények Covid-igazolvány nélkül is újra látogathatók lesznek. A boltokban, szupermarketekben és a munkahelyeken pedig többé nem lesz szükség maszkra. A tömegközlekedési eszközökön azonban továbbra is kötelező lesz a maszk viselése, mint ahogyan az egészségügyi intézményekben is.

A svájci kormány először két héttel ezelőtt jelentette be a korlátozások enyhítését, miután megszüntette a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülők karanténját.

(via Guardian)