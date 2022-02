Ha a járványhelyzet nem romlik, márciustól minden jelenleg életben lévő járványügyi korlátozást eltörlünk – közölte Karl Nehammer szövetségi kancellár.

Teljesen eltörlik a rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat, és megnyithatnak a szórakozóhelyek is. Az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése csak bizonyos területeken marad kötelező: az élelmiszerboltokban, a postán, a bankokban, idősotthonokban az és a kórházakban, a tömegközlekedésen és a gyógyszertárakban – írták.

Hozzátették azt is, hogy a beutazás szempontjából a 3G-szabály lesz érvényes minden országból. Ez azt jelenti, hogy teszttel is be lehet utazni, nincs karanténkötelezettség. Változik a tesztstratégia, de március 31-ig még ingyenesek maradnak a tesztek. Az oltási kötelezettségről később döntenek.

A tájékoztatás szerint egyes előírások már a héten megváltoznak. Mindenhol, ahol eddig a 2G-szabály volt érvényben, ott szombattól a 3G-szabály lesz. Ez alól kivételt az idős- és szociális otthonok, valamint a kórházak képeznek. A vendéglátóegységek a korlátozások eltörléséig továbbra is csak éjfélig tarthatnak nyitva.

Az osztrák fővárosban azonban nem követik ezeket a szabályokat. A legtöbb helyen ezentúl is kötelező marad az FFP2-es maszk viselése – közölte Bécs Város Külképviseleti Irodája. A vendéglátóipari egységekre vonatkozó korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A szórakozóhelyek ugyan Bécsben is újranyithatnak, de csak az oltottak vagy a betegségen átesettek számára. A pontos szabályozásról a következő két hétben fognak dönteni.