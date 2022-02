Mobil hamutartót kapnak a túrázók Erdélyben

Az ismert erdélyi város nagyon büszke küllemére és környezetére, legyen szó a történelmi belvárosról vagy a település melletti Cenk hegyről. A helyet erőszeretettel keresik fel a turisták, a túrázók és a település vezetői ezt a továbbiakban is fent szeretnék tartani – tájékoztat róla a Főtér.

A Cenk természetvédelmi terület egyik illetékese elmondta, hogy idén tavasztól olyan akciót indítanak, amelynek célja megismertetni a turistákkal, hogyan illik viselkedni a hegyi túra közben. Ennek részeként felhívják a figyelmüket arra, hogy legyen náluk megfelelő felszerelés, és tartsák tiszteletben a hegyet és a turistaösvényeket, hiszen a biztonságuk múlik rajta.

Mindezek mellett hordozható hamutartókat is kiosztanak közöttük, mert így szeretnénk átadni nekik azt, hogy nagyon veszélyes cigarettacsikkeket eldobálni a hegyoldalban. Ezen felül az infrastruktúrát is rendbe teszik és felújítják a Hollywoodot idéző városnév-felirat melletti kilátóteraszt, és persze megtisztítják a turistaösvényeket, a turistajelzéseket is újrafestik, valamint kicserélik a megrongálódott útjeltő táblákat.

(via: Főtér)