Kiutálták az Eurovízóból az ukrán énekest az ukrán nacionalisták

A nyugat-ukrajnai énekesnő már a selejtezőben bírálatok kereszttüzébe került, amiért állítólag fellépett a Krímben 2015-ben, egy évvel azután, hogy Oroszország annektálta a félszigetet. Az ukrán törvények nem tiltják, hogy egy ukrán állampolgár a Krímbe utazzon, azt viszont igen, hogy ezt Oroszországon keresztül tegye.

Nem kérek többet ebből a virtuális háborúból és gyűlöletből. Az igazi háború kívülről érkezett a hazámba 2014-ben. Nehéz szívvel, de visszalépek attól, hogy Ukrajnát képviseljem az Eurovíziós Dalfesztiválon

– írta Instagramján a 28 éves előadóművész, bizonygatva, hogy igazi hazafi, szereti a hazáját és betartja az ukrán törvényeket.

Nem most derült ki, hogy Pas a Krímben járt, már korábban is tudni lehetett. Ahhoz, hogy egyáltalán a selejtezőben versenybe tudjon szállni Ukrajna dalfesztiválos képviseléséért, be kellett nyújtania egy igazolást a határőrségtől, hogy Ukrajnán keresztül lépett be a Krímbe.

A probléma akkor kezdődött, amikor a határőrség közölte:

nem állított ki ilyen igazolást, de nem is tudna, hiszen a határátlépés dokumentumait csak öt évig tárolják.

Ám mivel Pas benyújtott egy igazolást, így felmerült a gyanú, hogy hamis, így bizony mégiscsak Moszkván keresztül, repülővel érkezhetett a félszigetre. Az énekesnő azzal magyarázta a helyzetet, hogy a dokumentumot a stábja kérte ki a határőrségtől, ő pedig nem szakértője a hamisítványoknak, így nem tudhatta, hogy probléma van.

Az már csak hab a tortán, hogy Alina Pas az ukrán nacionalisták szájíze szerint túlságosan szoros kapcsolatot ápolt Oroszországgal.

Árulkodik a közösségi média

Az énekesnő a papírbotrány után az „Ukrajna ellenségeit” listázó honlap vadnacionalista üzemeltetőinek célkeresztjébe került, ez lett a veszte. A Mirotvorec (Béketeremtő) számos képi bizonyítékkal igyekszik alátámasztani, hogy a hazafit annyira nem zavarta a Krím orosz elcsatolása, sőt nem kellően ellenséges Oroszországgal szemben.

A honlapra több kárpátaljai magyar, valamint magyarországi politikus is felkerült már, köztük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti képviselő.

A Mirotvorecen Alina Pasnak a közösségi médiában közzétett bejegyzéseivel bizonygatják hazafiatlanságát. Jóllehet az összes képernyőkép, már nem lehet megtalálni ezeket Pas közösségi oldalain.

Az egyik, 2015-ös Facebook-bejegyzésében arra panaszkodott, amikor elvileg a Krímben található Jaltába utazott, hogy nem szereti az átszállást Moszkvában, de nincs sok gondja az orosz légitársaságokkal.

Egy másikban egy orosz cég jelentette be, hogy 2018-ban meghívták egy rendezvényükre. Nem világos, hogy elment-e, de 2017-ből van egy Instagram-képe, amelyen a Vörös téren pózol a Kreml előtt.

Ami pedig a honlap szerint vérciki, hogy van egy kép, amelyen mintha ő lenne orosz nemzeti színű kabátban.

Fotó: Mirotvorec Alina Pas Moszkvában

A hölgy egyébként a nemzeti érzelmű Őseink elfeledett árnyai című dallal készült az Euróvízióra. Angol szöveg itt.

(BBC / Instagram / Mirotvorec)

(Borítókép: Alina Pas / YouTube)