A súlyos lefolyású koronavírus-fertőzéseknél a vörösvérsejtek és ezáltal közvetve a véredények is károsodhatnak.

Az már korábban is kiderült, hogy a koronavírus is okozhat trombózist és egyéb, érrendszerhez kötődő megbetegedéseket. Stockholmi kutatók most azt is megállapították, hogy a vérereken belül milyen organizmusok szenvedik el azokat a sérüléseket, amelyek ezeket okozzák.

Összesen 44 páciens vérképét vizsgálták meg, akik közt 17 koronavírusos beteg és 27 egészséges ember volt. Megállapították, hogy a betegeknél átalakul a vértestek működése, amelyek így például több olyan molekulát bocsátanak ki, ami gyulladást okozhat.

Ezáltal pedig lényegében a vérerek belső falát is károsítják, ami aztán további szövődményekhez vezethet.

A tudósok szerint van mód arra, hogy ezt a folyamatot megakadályozzák, méghozzá olyan hatóanyagokkal, amelyek az enzimek számának stabilizálása révén megakadályozzák ezeknek a káros molekuláknak a képződését.

A vizsgálatot egyébként még a koronavírus eredeti, vuhani törzsével fertőzött betegeken végezték el, vagyis a variánsoknál akár még erőteljesebb is lehet ez a jelenség.

(via Reuters)