Drogbárót kerített be a mexikói katonaság

A sokak által El Mencho néven ismert Oseguera drogbáró Mexikóban és az Egyesült Államokban is körözött személynek minősül már sok éve. A báró a Jalisco New Generation Cartel(CJNG), avagy az Új Generációs Jalisco Kartell vezetője. Ez a banda a helyi hatóságok szerint felelős olyan akciókért, melyekben például 2015-ben meghalt 15 mexikói rendőr, valamint 2020-ban az országos mexikói rendőrfőkapitány ellen elkövetett gyilkossági kísérletért is őket okolják. A Jalisco Kartell mára már országos befolyással bír Mexikóban.

Az elmúlt hetekben az ellenséges drogbandák által elhelyezett földaknák közül felrobbant néhány, és egy ember meghalt, valamint többen súlyosan megsérültek. A Jalisco Kartell folyamatos háborúban áll más, hasonló szervezetekkel, és ezeknek a harcoknak gyakran civil áldozatai esnek, olykor még rendőrök is életüket vesztik a harcok alatt.

A BBC szerint még drónok által hordozott robbanó szerkezeteket is bevetnek a területekért folytatott harcokban a rivális bandák.

A legutóbbi két robbanásban megsérült több katona, valamint egy helyi ember életét vesztette. Több száz család hagyta el a várost az elmúlt pár év alatt a harcokkal járó veszélyek miatt. Michoacán kikötőváros, így kifejezetten ideális a kartellek számára a drogok szállítására, ezért is igyekszik minden helyi banda minél-jobban átvenni az irányítást, főleg a kikötő felett.

A folyamatosan eszkalálódó zavargások és a csoportos kiköltözések miatt a mexikói katonaság behatolt a városba és próbálja helyreállítani a rendet, erőszakos eszközökkel.