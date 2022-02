Kilenc tornádó csapott le egy nap alatt Lengyelországra

Kilenc tornádót hitelesített Lengyelországban az Európai Szélsőséges Időjárási Adatbázis (ESWD). Az óriási viharkárokat a Dudley viharciklon hidegfrontja okozta. Az orkánerejű szél teherautókat borított fel az autópályákon, házakat rongált meg és rengeteg fát döntött ki.

A legtöbb tornádó Lengyelország nyugati és középső részén ért földet, némelyikük komoly pusztítást okozott. A Pleszewi járásban lévő Dobrzyca településen átrobogó tornádó több tucat épületet rongált meg. Krakkóban ledőlt egy toronydaru, a balesetben két ember meghalt.

A legtöbb tornádó egy zivatarlánchoz kapcsolódott, amelybe szupercellák is beágyazódtak. A szupercellákra jellemző kampós alakzatot a radarfelvételeken is ki lehetett venni. A tornádókat okozó szupercellák kialakulásában kulcsszerepet játszott a magasban fújó erős futóáramlás (jet stream) és a hatalmas szélnyírás, ami az alsóbb légrétegekben is rendelkezésre állt – írta meg az Időkép.

Csütörtökön is hatalmas vihar tarolt

Csütörtök hajnalban az Ylenia nevű viharfront söpört végig Lengyelországon, Csehországon és Németországon. A széllökések elérték az óránkénti 120 kilométeres sebességet, Lengyelországban több mint 320 ezer háztartás maradt áram nélkül. Csaknem ötszáz épület rongálódott meg, a tűzoltóságot országszerte 6253 alkalommal riasztották, leggyakrabban a nyugat-lengyelországi régiókban. A tűzoltók kidőlt fákat, letört faágakat távolítottak el.

Csehországban több mint 300 ezer háztartás volt áram nélkül az ország nyugati részén. A szélvihar felszakította egy országúton haladó autó motorháztetőjét, a vezető elveszítette uralmát autója felett, és utána összeütközött egy szembejövő kocsival. A balesetben három kiskorú közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.

Németországban az ítéletidőnek legkevesebb két halálos áldozata volt. Az Alsó-Szászország tartománybeli Uelzen járásban egy 34 éves férfi meghalt, mert autójára egy fa zuhant. Kidőlő fa alá került és meghalt egy 55 éves autós Mansfeld-Südharz járásban.